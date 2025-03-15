İnfial yaratan kızların oyunu deşifre oldu! Mezarlıkta soyunmuşlar - Son Dakika
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İnfial yaratan kızların oyunu deşifre oldu! Mezarlıkta soyunmuşlar

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Antalya'da yabancı uyruklu iki genç kızın şehir merkezindeki mezarlıkta çektiği görüntüler, büyük tepki topladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kızların mezarlığa günlük kıyafetlerle girdiği daha sonra soyundukları ortaya çıktı. Mezarlıkta yakınları yatan vatandaşlar ise böyle bir davranışın kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi.

15.03.2025 15:17
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Antalya'da yabancı uyruklu iki genç kız, bir mezar taşının üzerine oturarak iskambil oynayıp kola içerken kaydettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. "İcat edilmeden 15 yıl önce ölen birisiyle kola içmek güzeldi" notuyla paylaşılan video, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

MEZARLIĞA GİRERKEN FARKLI KIYAFETLE GİRMİŞLER

Olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, genç kızların mezarlığa günlük kıyafetlerle girdiği görülürken, sosyal medyada paylaşılan videoda ise kızların üzerlerini içeri girdikten sonra değiştikleri kıyafetlerle mezar taşlarının üzerine oturarak iskambil oynadıkları, kola içtikleri ve mezar başında üstlerini değiştirdikleri anlar yer aldı.

"EĞİTİMİN EKSİK OLDUĞU AÇIK"

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi. Ölülerin huzur içinde yatması gereken bir alanda böyle bir davranışın kabul edilemez olduğunu belirten ziyaretçiler, gençlerin bu tür saygısız eylemlerde bulunmasının üzüntü verici olduğunu ifade etti.

İnfial yaratan kızların oyunu deşifre oldu! Mezarlıkta soyunmuşlar

Mezarlığa yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen Cavit Aktan, "Böyle bir şeyin ne adabımıza ne geleneklerimize ne de ahlak kurallarımıza uygun bir tarafı var. Kınıyorum. Ailelerin gençleri bu şekilde yetiştirmesi büyük bir sorun. Eğitimin eksik olduğu açık" dedi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Mezarlıkta olayın yaşandığı sırada bulunan bir başka vatandaş ise, "Hoş bir şey değil. Mezarlıkta kumar oynuyorlar, olacak iş mi? Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Yakınının mezarına ziyarete gelen Gülcan Elçi ise, "Ölmüşlerimize böyle bir saygısızlık yapılması kabul edilemez. Eğer benim yakınımın mezarına biri böyle bir şey yapsa, gerçekten çok üzülürüm. Ölülerin yattığı bir yerde kağıt oynanır mı, yanlış. Dinimize uygun bir şey değil ama şimdiki gençler anlamıyor " şeklinde konuştu.

İnfial yaratan kızların oyunu deşifre oldu! Mezarlıkta soyunmuşlar

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YAPTILAR

Yabancı uyruklu iki genç kızın mezarlıkta çektiği ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama gelmişti. Açıklamada şahısların Türkiye'yi terk ettiği, bahse konu olayın E.S. ve K.Y. isimli yabancı uyruklu şahıslar tarafından Andızlı Mezarlığı'nda gerçekleştirildiği belirlendiği ve şahısların 10 Mart Pazartesi günü Türkiye'den ayrılarak yurtdışına çıkış yaptıklarının belirlendiği açıklandı. Açıklamada ayrıca şahıslar haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesi gereği; 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

İnfial yaratan kızların oyunu deşifre oldu! Mezarlıkta soyunmuşlar
İnfial yaratan kızların oyunu deşifre oldu! Mezarlıkta soyunmuşlar

3-sayfa, Antalya, Gündem, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnfial yaratan kızların oyunu deşifre oldu! Mezarlıkta soyunmuşlar - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 6490203:
    sakın dokunmayın insanlığı mutlu ediyor onlar 0 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    onları bana gönderin ben zikerim 0 0 Yanıtla
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