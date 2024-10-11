İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar - Son Dakika
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İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar

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Gebze Belediyesi'nin hayvan barınağında onlarca köpek ve kedi, iddiaya göre iğneyle uyutulduktan sonra poşetlere konularak çöpe atıldı. İnfial yaratan olayla ilgili Gebze Belediyesi'nden açıklama geldi. Açıklamada, cansız sokak hayvanı görüntülerini takiben ilgili ve yetkililerin açığa alındı belirtildi.

11.10.2024 18:57
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Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde kedi ve köpekler, iddiaya göre öldürüldükten sonra poşetlere konularak çöp konteynerine atıldı. Görüntülerde poşete konup ağzı bağlanan bazı köpeklerin ölmediği görüldü. Kendinden geçen hayvanların yanlarında ilaç tüpleri ve üzerlerinde iğne izleri olduğu belirtildi. Kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Olayla ilgili Gebze Belediyesinden yapılan açıklamada, cansız sokak hayvanı görüntülerini takiben ilgili ve yetkililerin açığa alındığı belirtildi.

İLGİLİLER AÇIĞA ALINDI, MÜRACATIMIZLA BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Belediyenin yazılı açıklaması şöyle oldu: Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili basın ve sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler üzerine ivedilikle harekete geçilmiştir. Kamuoyuna yansıyan cansız sokak hayvanı görselleri: Balçık Barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir. Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazası ile ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir. Bu can kayıplarının tutanakları ilgili birimlere teslim edilmiştir. Gebze bölgesinde, kedi ve köpeklerden oluşan yaklaşık 10 bin sokak hayvanı yaşamaktadır. Gebze Belediyesi Veteriner Müdürlüğü rutin çalışmaları ve vatandaş bildirimleri doğrultusunda sokak hayvanlarının sağlıklı yaşaması, yaşamsal bir sorun oluşturmaması için çalışmaktadır. Şehir merkezi ve otoyollardan uzakta Balçık bölgesinde oluşturduğumuz Barınma ve Beslenme Merkezi bu amaçla hizmet vermektedir. Bu bölgede 4 bin köpek belediyemiz ve hayvanseverlerin iş birliği ile yaşamakta, yaşatılmaktadır. Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili görüntüler, kurumumuz tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili soruşturma açılmıştır. İlgililer soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır. Ayrıca Gebze Belediye Başkanlığımızın müracaatı ile Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştır.

"İĞNE VE İLAÇ ŞİŞESİ DELİL OLARAK ALINDI, KONTEYNERLERDE PARMAK İZİ TARAMASI YAPILDI"

Yaşanan olay ile ilgili başlatılan soruşturmada olay yeri inceleme ekipleri hayvanların olduğu yerde ve merkezde inceleme gerçekleştirdi. Hayvanların zehirli iğne ile öldürüldüğü iddiası üzerine olay yeri inceleme ekipleri ölü hayvanların arasında bulunan iğne ve ilaç şişesini delil olarak aldı. Ayrıca bölgedeki çöp konteynerleri üzerinde parmak izi taraması yapıldı.

DRON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tesiste çalışanların, hayvanları kaldıkları yerlerden çıkarıp tesisin veterinerlik kısmına götürdüğü daha sonra ise çöp poşetleri içerisinde tesisteki konteynerlere koydukları anlar, dron kamerasına yansıdı. Daha sonra bölgeye gelen hayvanseverlerin konteynerden poşetleri çıkarıp hayvanları bulduğu ve tepki gösterdiği anlar da görüntülerde yer aldı.

SEREN SERENGİL'DEN TEPKİ

Rehabilitasyon merkezine gelen sunucu, şarkıcı Seren Serengil de yaşanan olayın vahşet olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Küçücük yavru köpekler, yavru kediler var. Bu bir vahşet. Neler hissedebiliriz? Türkiye'de 2 bin, 3 bin belediye var; bu belediyelerin sadece 200'ünde barınak var. Kocaeli Belediyesi'yle görüştüm, 'Seren Hanım kısırlaştırmayı da durdurduk çünkü kontenjan doldu. Artık köpek alamıyoruz. Alamadığımız için kısırlaştırma da yapamıyoruz' diyorlar. Yapamadıkları için de öldürüyorlar. Bu kadar, matematiği bu. Bütün Türkiye'nin köpekleri 200 tane barınağa sığamayacağına göre kısırlaştırma da şu anda durdurulmuş, onların yaptığı bu iş, işe yaramadı. Yaramadığı gibi bu hayvanların hangisi kuduz, hangisi insana saldırdı? Küçücük kediler, küçücük yavru köpekler var."

"İNCELEME YÜRÜTÜLÜYOR"

Öte yandan; çöp torbalarında 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın ölü bulunmasıyla ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı ifade edilerek, "Basında ve sosyal medya mecralarında yer alan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube müdürlüklerince her türlü araştırma ve inceleme yürütülmekte olup, derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar

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Son Dakika 3.Sayfa İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • serkan sezer:
    Gebze belediyesi o barinaktaki herkesi işten çıkar mahkemeyede ver tazminat falan verme görevi kötüye kullanmaktan oraya hayvan sever işe al ihtiyacı olanı değil hayvan bakım eğitimi almış vicdan sahipleri işe alın son bulsun yoksa bırakın görevi 64 12 Yanıtla
  • V. A.:
    1 tane chp belediyesi var mı hayvanları böyle katleden.. yokk.. hep bu sağcılar.. 32 41 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    yazık ya bu hayvanlara nedir insanlardan cektikeleri öbür tarafta bunun hesabını veremeyiz 42 7 Yanıtla
  • Ugur Kaya:
    İnsanlar öldürülüyor her dakka bukadar yaygara yok bir kaç köpeğe neler yapılıyor Allah bunun cezasını sizleri köpek ederek verir hiç merak etmeyin tabiki zulüm iyi değil ama ortada daha başka önemli dertler var ama kimsenin halklarin umrunda değil umursanan kedi köpek çok komik bir durumda insanlık 10 38 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bassavcilik sorusturma baslatmis.. adelet o kadsr bagimsizki.. bakilacak hangi partiden ona gore bi seyler uydurulur iste.. bikmasik sucu bucu benden benden degillerle her durumu siyaset akli ile cozme ya da kilifina uydurmalardan.. 20 yasinda ergenler yok karsinizda boylesi aciklamalarla canlar geri mi gelecek.. ha bir de aciga alinmis.. lafa bak aciga almak ne demek az ortaliklarda gorunmeyin 1 aya unutulur demek. 24 8 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Böyle yerlere gönüllü destekli hayvanseverler çalışmalı maaşlı kamuya alınan personel olarak alınmamalı adam belki hayvan sevmiyor mecbur para ihtiyacından belediye diye çalışıyor dan dun çalışır istemeyerek sevgisiz çalışır 22 3 Yanıtla
  • alos :
    BU BARINAKTA ÇALIŞAN KİŞİLERİN (İYİLERİ AYIRIYORUM) HEPSİ NANKÖR. SAYESİNDE EKMEK YEDİKLERİ HAYVANLARI GENELDE ÖLDÜRÜYORLAR. 19 3 Yanıtla
  • Ankara null:
    ellerinize saglik kopek istemiyoruz 2 ayakli sahiplerinide 4 18 Yanıtla
  • Ankara null:
    ellerinize saglik ohhhhh 2 16 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    önce belediye başkanını açığa alacaksınız. 11 1 Yanıtla
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