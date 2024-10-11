İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar

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Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde kedi ve köpekler, iddiaya göre öldürüldükten sonra poşetlere konularak çöp konteynerine atıldı. Görüntülerde poşete konup ağzı bağlanan bazı köpeklerin ölmediği görüldü. Kendinden geçen hayvanların yanlarında ilaç tüpleri ve üzerlerinde iğne izleri olduğu belirtildi. Kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Olayla ilgili Gebze Belediyesinden yapılan açıklamada, cansız sokak hayvanı görüntülerini takiben ilgili ve yetkililerin açığa alındığı belirtildi.

İLGİLİLER AÇIĞA ALINDI, MÜRACATIMIZLA BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Belediyenin yazılı açıklaması şöyle oldu: Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili basın ve sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler üzerine ivedilikle harekete geçilmiştir. Kamuoyuna yansıyan cansız sokak hayvanı görselleri: Balçık Barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir. Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazası ile ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir. Bu can kayıplarının tutanakları ilgili birimlere teslim edilmiştir. Gebze bölgesinde, kedi ve köpeklerden oluşan yaklaşık 10 bin sokak hayvanı yaşamaktadır. Gebze Belediyesi Veteriner Müdürlüğü rutin çalışmaları ve vatandaş bildirimleri doğrultusunda sokak hayvanlarının sağlıklı yaşaması, yaşamsal bir sorun oluşturmaması için çalışmaktadır. Şehir merkezi ve otoyollardan uzakta Balçık bölgesinde oluşturduğumuz Barınma ve Beslenme Merkezi bu amaçla hizmet vermektedir. Bu bölgede 4 bin köpek belediyemiz ve hayvanseverlerin iş birliği ile yaşamakta, yaşatılmaktadır. Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili görüntüler, kurumumuz tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili soruşturma açılmıştır. İlgililer soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır. Ayrıca Gebze Belediye Başkanlığımızın müracaatı ile Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştır.

"İĞNE VE İLAÇ ŞİŞESİ DELİL OLARAK ALINDI, KONTEYNERLERDE PARMAK İZİ TARAMASI YAPILDI"

Yaşanan olay ile ilgili başlatılan soruşturmada olay yeri inceleme ekipleri hayvanların olduğu yerde ve merkezde inceleme gerçekleştirdi. Hayvanların zehirli iğne ile öldürüldüğü iddiası üzerine olay yeri inceleme ekipleri ölü hayvanların arasında bulunan iğne ve ilaç şişesini delil olarak aldı. Ayrıca bölgedeki çöp konteynerleri üzerinde parmak izi taraması yapıldı.

DRON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tesiste çalışanların, hayvanları kaldıkları yerlerden çıkarıp tesisin veterinerlik kısmına götürdüğü daha sonra ise çöp poşetleri içerisinde tesisteki konteynerlere koydukları anlar, dron kamerasına yansıdı. Daha sonra bölgeye gelen hayvanseverlerin konteynerden poşetleri çıkarıp hayvanları bulduğu ve tepki gösterdiği anlar da görüntülerde yer aldı.

SEREN SERENGİL'DEN TEPKİ

Rehabilitasyon merkezine gelen sunucu, şarkıcı Seren Serengil de yaşanan olayın vahşet olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Küçücük yavru köpekler, yavru kediler var. Bu bir vahşet. Neler hissedebiliriz? Türkiye'de 2 bin, 3 bin belediye var; bu belediyelerin sadece 200'ünde barınak var. Kocaeli Belediyesi'yle görüştüm, 'Seren Hanım kısırlaştırmayı da durdurduk çünkü kontenjan doldu. Artık köpek alamıyoruz. Alamadığımız için kısırlaştırma da yapamıyoruz' diyorlar. Yapamadıkları için de öldürüyorlar. Bu kadar, matematiği bu. Bütün Türkiye'nin köpekleri 200 tane barınağa sığamayacağına göre kısırlaştırma da şu anda durdurulmuş, onların yaptığı bu iş, işe yaramadı. Yaramadığı gibi bu hayvanların hangisi kuduz, hangisi insana saldırdı? Küçücük kediler, küçücük yavru köpekler var."

"İNCELEME YÜRÜTÜLÜYOR"

Öte yandan; çöp torbalarında 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın ölü bulunmasıyla ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı ifade edilerek, "Basında ve sosyal medya mecralarında yer alan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube müdürlüklerince her türlü araştırma ve inceleme yürütülmekte olup, derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.