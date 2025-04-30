İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı - Son Dakika
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3.Sayfa

İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı

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İngiliz boksör R.K tarafından ağır darp edilen ve günlerdir hastanede tedavisi devam eden taksici Kadir Biçer olay anında yaşadıklarını anlattı. Biçer, ''Bir anda saldırdı. Parmaklarını gözüme soktu, ısırdı. O sırada 4-5 günlük hasılatımı alıp beni orada öylece bırakıp gitmiş'' dedi.

30.04.2025 14:02
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İstanbul Eyüpsultan'da aracına aldığı İngiliz boksör tarafından darp edilen taksici Kadir Biçer, tedavi gördüğü hastane odasında yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

"ELLERİNİ GÖZÜME SOKTU"

Günlerdir hastanede tedavisi devam eden Biçer, "Bindi arabaya havalimanından çıktık. Bu arkada kendi kendine gözüme parmaklarını soktu. Diyorum ki 'nerelisin İngiliz misin?' cevap vermiyor. Bir anda saldırdı, ellerini gözlerime soktu. Isırdı. Boynumu kırmaya yeltendi ve oradaki 17 bin liranın üzerinde hasılatım vardı onları aldı ve çekip gitti bu benim çok zoruma gitti" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ BOKSÖR CEZAEVİNDE

Saldırıya uğrayan taksici Kadir Biçer'in tedavisi devam ederken, saldırgan İngiliz R.K emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından çıkarıldığı mahkemenin kararı sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı

Güvenlik, Hastane, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Fatih IŞIKLI:
    sakat bırakın ki onu hayatının diğer günlerinin değerini bilsin 100 0 Yanıtla
  • ebrar465858:
    2 ay sonra salarlar olan vatandaşa olur. 87 5 Yanıtla
  • Sk 06:
    İngiliz kralı arar bırakırlar papazı özel uçakla gönderdikleri gibi 48 6 Yanıtla
    M M:
    Çüş 0 0
  • Bilgehan Göktürk:
    4-5 günlük hasılattan bahsediyor...Bence o hasılat hikayesi şüpheli olabilir...Zaten taksi içi kamerasından bellidir...Olay taksimin içinde olduysa... 12 23 Yanıtla
  • Bade5050:
    4-5 Gün Hasılat..Sen kime Anlatıyorsun,, Her Akşam veya 4 Saat,de bir parayı teslim ediliyor..! Yalancılar sizi..Saksim,den Sabıha Havalimanına 1600 TL Benden Aldınız,soruyorum Turisten ne istediniz Acaba... 15 10 Yanıtla
  • şemsettin kalkan:
    Sakın bırakmasinlar en ağır cezayı versinler yoksa tekrar aynı suçu işler . 14 1 Yanıtla
  • şemsettin kalkan:
    Hadım edin osmanlı neymiş görsünler 7 4 Yanıtla
  • Kudret Güngör:
    Biliyorki bu darp olursa cezasız kalacak.yediği dayak la kalacak.Malesef adalet sistemimizin durumu.oda napsın işin içine gasp sokuyor.uzun süre çalışamıyacak haklı olarak savaşındansa vazgeçmesi için yüklü bir tazminat alması gerekir.sonuç anlaşmaya varırlar. 8 0 Yanıtla
  • Claus Meeir:
    Eğer sizde kafa varsa o ingiliz çıkar çıkmaz haddini bildirisiniz tüm taxiciler size sesleniyorum 3 0 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    ingilizler akıllı millettir onlara birşey olmaz çabuk çıkar dışarı. bizim canımız ucuz oldugundan olan bize oluyor. akıllıların hali ortada 0 0 Yanıtla
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