İngiltere'de 54 yaşındaki adam, 13 yaşındaki kıza tecavüz etti ve 10 yaşındaki erkek kardeşini uçurumdan attı

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İngiltere'de 54 yaşındaki Anthony Stocksisimli adam '13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Kendisine en gel olmak isteyen kızın 10 yaşındaki erkek kardeşini, 30 metrelik uçurumdan beton zemine fırlattı.

Çocuk, mucizevi bir şekilde kurtuldu.

Görgü tanıkları, önce uçurumdan bir küçük bir nesnenin fırlatıldığını düşündüklerini, fakat çığlık sesi duyunca bir çocuğun fırlatıldığını fark ettiklerini söyledi.

Soruşturmada sırasında adamın bunu 13 yaşındaki kız kardeşine tecavüz etmesini engellemeye çalıştığı için yaptığı iddia edildi, ancak adam bunu reddediyor. The Mirror'ın haberine göre şu anda 13 yaşın altındaki bir kıza tecavüz ve 10 yaşındaki erkek çocuğunu öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Savcı Zoe Johnson jüriye şunları söyledi: "Sanık, bunun yanlış olduğunu bilerek 13 yaşın altındaki bir kızı kendisiyle cinsel ilişkiye girmeye zorladı. Çocuk müdahale etmeye başlamıştı. Sanık, çocuğun annesinin haberi olmadan onu Brighton'a, özellikle de kayalıklara götürdü.

"Öğleden sonra, çocuk uçurumun kenarından 30 metre yükseklikten aşağıdaki yürüme yolunun altındaki betona düştü. Mucizevi bir şekilde ölmedi, ancak çok ciddi şekilde yaralandı ve Londra'daki hastaneye uçakla nakledilmek zorunda kaldı. Başlangıçta, olayın böyle olduğuna inanılıyordu."

Stocks, geçen yıl 12 Mayıs'ta 13 yaş altı bir çocukla cinsel ilişkide bulunduğu ve 13 yaş altı bir çocuğa tecavüz ettiği şüphesiyle tutuklanmıştı.

Duruşma devam ediyor.