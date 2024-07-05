İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü gerekçesi ile müebbet hapis cezası alan hemşire, başka bebeği öldürmeye teşebbüs suçundan ikinci kez müebbet aldı - Son Dakika
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İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü gerekçesi ile müebbet hapis cezası alan hemşire, başka bebeği öldürmeye teşebbüs suçundan ikinci kez müebbet aldı

İngiltere\'de 7 bebeği öldürdüğü gerekçesi ile müebbet hapis cezası alan hemşire, başka bebeği öldürmeye teşebbüs suçundan ikinci kez müebbet aldı

İngiltere'de 34 yaşındaki hemşire Lucy Letby, yedi bebeği öldürdüğü ve altı bebeği öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası aldı. Mahkemede "Ben masumum!" diye bağıran Letby, başka bir bebeği öldürmeye teşebbüsten ikinci kez müebbet hapis cezası aldı. Letby'nin başka bebeklere zarar verip vermediğine dair soruşturma devam ediyor.

05.07.2024 15:00
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İngiltere'de 34 yaşındaki hemşire Lucy Letby, geçen sene yedi bebeği öldürdüğü ve altı bebeği öldürmeye çalıştığı gerekçesi ile ömür boyu hapis cezası aldı.

İKİNCİ KEZ MÜEBBET ALDI

Başka bir bebeği daha öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesi ile ikinci müebbet hapis cezası alan Letby, mahkemede "Ben masumum!" diye bağırdı.

Geçen ağustosta yedi cinayetten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Letby, yenidoğan servisinde çalışırken bebeklere insülin ve hava enjekte etti. Bebek ölümlerindeki artış nedeniyle personelin şüphelenmesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Polis, Letby'nin evinde "Ben kötüyüm, bunu yaptım" yazılı notlar buldu.

BAŞKA BEBEKLERE ZARAR VERİP VERLMEDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Chester Hastanesi ve Liverpool Kadın Hastanesi'nde Letby'nin başka bebeklere zarar verip vermediğine dair soruşturma devam ediyor.

Savcı Nicola Wyn Williams, "Lucy Letby, bir başka bebeği öldürmeye teşebbüsten de hüküm giydi. Bu zor, karmaşık ve rahatsız edici bir dava oldu. Eğitimli bir hemşire, en savunmasız bebekleri hedef aldı. Neden bu suçları işlediğini hala bilmiyoruz. Ancak Savcılık, sadece sanığın suçu işlediğini kanıtlamalıdır. İki ayrı jüri Letby'yi suçlu buldu ve verilen ceza onun hapisten asla çıkamayacağı anlamına geliyor. Bu, aileler için pek teselli olmasa da, düşüncelerimiz bugün tekrar onlarla birlikte."

İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü gerekçesi ile müebbet hapis cezası alan hemşire, başka bebeği öldürmeye teşebbüs suçundan ikinci kez müebbet aldı

Birleşik Krallık, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü gerekçesi ile müebbet hapis cezası alan hemşire, başka bebeği öldürmeye teşebbüs suçundan ikinci kez müebbet aldı - Son Dakika

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