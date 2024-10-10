İngiltere\'de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi

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İngiltere'de 27 yaşındaki bir anne, 19 aylık oğlunun önünde sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor. Old Bailey Mahkemesi'nde görülen davada, annenin bu eylemi sevgilisinin sapkın fantezilerini tatmin etmek için yaptığı iddia ediliyor.

Savcılık, çiftin Eylül-Ekim 2020 arasında birkaç kez çocuğun önünde cinsel ilişkiye girdiğini öne sürüyor. Mahkemeye sunulan video kanıtlarında, çocuğun bazen ağladığı, bazen de yatakta yattığı görülüyor.

Savcı Catherine Milsom, "Sanık, çocuğun orada bulunmasına kasıtlı olarak izin verdi. Bu, adamın cinsel tatmini içindi" dedi.

Olay, adamın eski sevgilisinin çocuk koruma kurumuna ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Polis, adamın telefonunda bulunan içeriklerin ardından soruşturma başlattı.

Anne, çocuğun önünde cinsel aktiviteye girme ve 13 yaşından küçük bir çocuğu cinsel aktiviteye teşvik etme suçlamalarıyla karşı karşıya. Ancak tüm suçlamaları reddediyor.

Dava halen devam ediyor. Bu olay, çocuk istismarı ve ebeveyn sorumluluğu konularında toplumda ciddi tartışmalara yol açtı.