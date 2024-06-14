İngiltere\'de bebek arabası trene çarptı, bebek mucizevi şekilde kurtuldu

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Üç aylık bir bebeğin içinde bulunduğu bebek arabası, istasyona gelen trene çarptı. Olaya şahit olan insanlar dehşete düşerken, bebek mucizevi bir şekilde kurtuldu.

Olay, 8 Haziran Cumartesi günü İngiltere Banbury tren istasyonunda meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntüleri, bebek arabasının raylara doğru yuvarlanarak trene çarptığı anı kaydetti. Bebek arabası çarpmanın etkisiyle peronda savrulup devrildi, ancak biri hemen çocuğu kurtarıp güvenli bir yere çekti. Sağlık ekipleri olay yerine geldi ve neyse ki bebekte herhangi bir sorun olmadığı belirlendi.

Görgü tanıkları, bebeğin annesi ve büyükannesinin tren platforma yaklaşırken bebek arabasının sarı çizgiyi geçtiğini görerek çarpışmayı önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Demiryolu sektöründeki bir kaynağa göre, tren makinisti David Ward treni durdurmaya çalıştı ancak başarılı olmadı.

Görüntülerde, Platform 2'de bekleyen yolcular ve yavaşça raylara doğru yuvarlanan mavi bir bebek arabası görülüyor. Bir kadın hızla dışarı çıkarak arabayı yakalamaya çalışıyor. Bebek arabası, hareket eden trenin üçüncü vagonuna çarparak peronda yan şekilde savruluyor ancak raylara düşmeden duruyor. Bu da şok içindeki seyirciler için büyük bir rahatlama oluyor.