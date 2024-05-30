İngiltere'de beş yaşındaki çocuk, annesi ile uyuşturucu almak için girdiği evde köpek saldırısına uğradı - Son Dakika
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İngiltere'de beş yaşındaki çocuk, annesi ile uyuşturucu almak için girdiği evde köpek saldırısına uğradı

İngiltere\'de beş yaşındaki çocuk, annesi ile uyuşturucu almak için girdiği evde köpek saldırısına uğradı

İngiltere'de bir kadın, 5 yaşındaki oğluyla uyuşturucu satan bir eve girdiği sırada, XL Bully cinsi bir köpek çocuğa saldırdı ve kafasını kopardı. Olay, uyuşturucu yatağı olarak bilinen bir evde gerçekleşti. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, anne ve çocuk başka bir adamla eve girdi ve saniyeler sonra evden çığlıklar duyuldu. Anne, çocuğunu kollarında taşıyarak sokakta ağlayarak ambulans çağırdı.

30.05.2024 11:42
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İngiltere'de bir kadın, beş yaşındaki oğlu ile uyuşturucu satan bir eve girdiği sıradaXL Bully cinsi bir köpek çocuğa saldırıp kafasını kopardı.

Olay, vatandaşlar tarafından uyuşturucu yatağı olarak bilinen bir evde gerçekleşti. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, anne ve çocuğu başka bir adamla birlikte eve girdi. Saniyeler sonra evden kan donduran çığlıklar duyuldu.

Anne, çocuğunu kollarında taşıyarak sokakta ağlayarak bir ambulans çağırdı ve bir yabancı çocuğu hastaneye götürmeyi teklif etti. Çocuk şu anda "kafasının yarısı kopmuş" halde tedavi görüyor. Ailesinin arkadaşları, üç kişinin köpeği çocuktan kurtarması sayesinde hayatta kaldığını söylüyor.

Olay sonrası polis, köpeği kontrol altına almak için eve geldi. Köpeğin sahibi, polislere ağızlık takmasına izin verilmesi için yalvardı.

Anne, oğlunun "hayat boyu bu travmayı atlatamaycağını" söyledi. Aile dostları, çocuğun hayatta kalmasının mucize olduğunu belirtti.

Humberside Polisi'nden DCI Allison Sweeting, "Olayın çevresindeki koşulları anlamak için çocuğun ailesi ve köpeğin sahibi ile yakın çalışıyoruz" dedi. Soruşturma sürüyor.

İngiltere'de beş yaşındaki çocuk, annesi ile uyuşturucu almak için girdiği evde köpek saldırısına uğradı, çoğun kafasının yarısı koptu
İngiltere'de beş yaşındaki çocuk, annesi ile uyuşturucu almak için girdiği evde köpek saldırısına uğradı, çoğun kafasının yarısı koptu
İngiltere'de beş yaşındaki çocuk, annesi ile uyuşturucu almak için girdiği evde köpek saldırısına uğradı, çoğun kafasının yarısı koptu
İngiltere'de beş yaşındaki çocuk, annesi ile uyuşturucu almak için girdiği evde köpek saldırısına uğradı, çoğun kafasının yarısı koptu
İngiltere'de beş yaşındaki çocuk, annesi ile uyuşturucu almak için girdiği evde köpek saldırısına uğradı, çoğun kafasının yarısı koptu

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Son Dakika 3.Sayfa İngiltere'de beş yaşındaki çocuk, annesi ile uyuşturucu almak için girdiği evde köpek saldırısına uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de beş yaşındaki çocuk, annesi ile uyuşturucu almak için girdiği evde köpek saldırısına uğradı - Son Dakika
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