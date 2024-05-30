İngiltere\'de beş yaşındaki çocuk, annesi ile uyuşturucu almak için girdiği evde köpek saldırısına uğradı

3.Sayfa

İngiltere'de bir kadın, beş yaşındaki oğlu ile uyuşturucu satan bir eve girdiği sıradaXL Bully cinsi bir köpek çocuğa saldırıp kafasını kopardı.

Olay, vatandaşlar tarafından uyuşturucu yatağı olarak bilinen bir evde gerçekleşti. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, anne ve çocuğu başka bir adamla birlikte eve girdi. Saniyeler sonra evden kan donduran çığlıklar duyuldu.

Anne, çocuğunu kollarında taşıyarak sokakta ağlayarak bir ambulans çağırdı ve bir yabancı çocuğu hastaneye götürmeyi teklif etti. Çocuk şu anda "kafasının yarısı kopmuş" halde tedavi görüyor. Ailesinin arkadaşları, üç kişinin köpeği çocuktan kurtarması sayesinde hayatta kaldığını söylüyor.

Olay sonrası polis, köpeği kontrol altına almak için eve geldi. Köpeğin sahibi, polislere ağızlık takmasına izin verilmesi için yalvardı.

Anne, oğlunun "hayat boyu bu travmayı atlatamaycağını" söyledi. Aile dostları, çocuğun hayatta kalmasının mucize olduğunu belirtti.

Humberside Polisi'nden DCI Allison Sweeting, "Olayın çevresindeki koşulları anlamak için çocuğun ailesi ve köpeğin sahibi ile yakın çalışıyoruz" dedi. Soruşturma sürüyor.