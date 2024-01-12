İngiltere\'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi

İngiltere'de 25 yaşındaki kadın cezaevi memuru Shania Begum, görev yaptığı cezaevinde Joshua Mulllings isimlimahkumlaerzak dolabında cinsel ilişkiye girdiği kameralar tarafından tespit edilince tutuklandı.

Mahkeme, çiftin Cat B hapishanesinde "oyun kavga, flört, ağır öpüşme ve cinsel ilişki için sürekli " için sık sık erzak dolabının olduğu odaya gittiğini belirtti.

Çiftin sürekli erzak odasına girmesinden şüphelenen cezaevi yetkilileri, odaya gizli kamera yerleştirdi ve çifti uçüstü yakaladı.

Kamera görüntülerindeBegum,'un mahkumla ilişkiye girdiği sıradan telsizden yapılan anonsu da umursamadığı ortaya çıktı.

Daniel Oscroft, savcılık, Begum'un 3 Aralık 2018'den beri hapishanede memur olarak çalıştığını söyledi.

Mr. Mullings'in dolabı düzenli tutmakla sorumlu tutulan bir dizi mahkumdan bir tanesiydi.

Polis mahkumla ilişkisi olduğu için hakkında soruşturma açılan Begum'un telefonunu inceledi. Arama geçmisinde sürekli ilişki yaşadığı mahkumla ilgili yazılara baktığı tespit edildi.

Begum'un avukatu, Begum'un ilişkiye girdiği mahkuma çok değer vediğini fakat mahkumun kendisini kullandığını bu nedenle Begum'un bu ilişkiden dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi.

Mahkeme,Begum'a, kamu görevinde kötüye kullanma suçunu kabul ettiği için 16 ay hapis cezası verdi.