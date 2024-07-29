İngiltere\'de meydana gelen bıçaklı saldırıda içlerinde çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı

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Southport'taki Hart Caddesi'nde bugün saat 11.50 civarında meydana gelen bıçaklı saldırıda çocuklar dahil sekiz kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans hızla sevk edildi.

Merseyside Polisi, bir erkeğin gözaltına alındığını ve bir bıçağa el konulduğunu bildirdi. Polis sözcüsü, "Çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor ve daha fazla ayrıntı mümkün olduğunda açıklanacak," dedi. Yetkililer, halkı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı ancak geniş çaplı bir tehdit olmadığını vurguladı.

Kuzey Batı Ambulans Servisi, yaralıların Alder Hey Çocuk Hastanesi, Aintree Üniversite Hastanesi ve Southport ve Formby Hastanesi'ne kaldırıldığını açıkladı. Ambulans sözcüsü, "Olay yerine 13 ambulans ile birlikte Tehlikeli Alan Müdahale Ekibimiz (HART), Hava Ambulansı ve uzman doktorlarımızı sevk ettik," diye belirtti.

Görgü tanıkları, yaklaşık 20 polis aracı, birkaç ambulans ve bir helikopter gördüklerini bildirdi. Bir mahalle sakini Liverpool ECHO'ya, "güvende kalmak" için kapılarını ve pencerelerini kilitlediğini söyledi. Diğerleri "çok sayıda siren sesi" duyduklarını ve caddenin tamamının polis kordonu altında olduğunu aktardı.

Yetkililer, durumu değerlendirmeye ve acil durum ortaklarıyla koordineli çalışmaya devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor ve daha fazla bilgi edindikçe kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.