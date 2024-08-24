İngiltere'de öğretmen ve öğrencilere kırık camla saldıran 17 yaşındaki genç, 10 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
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İngiltere'de öğretmen ve öğrencilere kırık camla saldıran 17 yaşındaki genç, 10 yıl hapis cezası aldı

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İngiltere'nin Sheffield kentinde, 17 yaşındaki Louis Melotte adlı genç, Birley Akademisi'nde öğrenci ve öğretmenlere kırık cam parçalarıyla saldırdı. Sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar paylaşan genç, okula girdikten sonra aniden saldırıya geçti. Olayda 12 yaşındaki bir öğrenci yaralandı. Okul çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen Melotte, polis tarafından gözaltına alındı ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, okul güvenliği konusunda endişeleri artırdı.

24.08.2024 11:30  Güncelleme: 11:48
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İngiltere'nin Sheffield kentinde, 17 yaşındaki Louis Melotte adlı bir genç, Birley Akademisi'ne girerek öğrenci ve öğretmenlere kırık cam parçalarıyla saldırdı. Bu korkunç olay, okul güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı.

Olay günü sabah saatlerinde, Melotte sosyal medya hesaplarından tehdit içerikli mesajlar paylaşmaya başladı. "Bugün o gün" ve "Tanrı'nın emrini yerine getireceğim" gibi ifadeler kullanan gencin bu paylaşımları, maalesef yaklaşan tehlikenin habercisiydi.

Saat 10:00 civarında, Melotte elinde gizlediği kırık cam parçalarıyla okula girdi. Güvenlik kamerası görüntüleri, gencin sakin bir şekilde resepsiyona yaklaştığını, ardından aniden "Sizi öldüreceğim!" diye bağırarak saldırıya geçtiğini gösteriyor. İlk hedefi, maalesef 12 yaşındaki bir öğrenci oldu.

Bu kritik anda, okulun iki kahraman çalışanı devreye girdi. Gençlik ve entegrasyon koordinatörü Molly Bulmer ile resepsiyonist Alicia Richards, kendi canlarını hiçe sayarak Melotte'u etkisiz hale getirmeye çalıştılar. Bu cesur müdahale sayesinde, daha büyük bir facianın önüne geçildi.

Olayın ardından okul hemen kapatıldı ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Melotte gözaltına alındı ve ardından başlayan hukuki süreç, geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.

Sheffield Crown Court'ta görülen davada, Melotte üç kez ağır yaralama teşebbüsünden suçlu bulundu. Hâkim Jeremy Richardson KC, gencin ruh sağlığı sorunları olduğunu kabul etmekle birlikte, toplum güvenliğinin ön planda tutulması gerektiğini vurguladı. Sonuç olarak Melotte, 5 yılı genç suçlu kurumunda ve 5 yılı şartlı tahliye olmak üzere toplam 10 yıllık bir cezaya çarptırıldı.

İngiltere'de öğretmen ve öğrencilere kırık camla saldıran 17 yaşındaki genç, 10 yıl hapis cezası aldı
İngiltere'de öğretmen ve öğrencilere kırık camla saldıran 17 yaşındaki genç, 10 yıl hapis cezası aldı
İngiltere'de öğretmen ve öğrencilere kırık camla saldıran 17 yaşındaki genç, 10 yıl hapis cezası aldı
İngiltere'de öğretmen ve öğrencilere kırık camla saldıran 17 yaşındaki genç, 10 yıl hapis cezası aldı
İngiltere\'de öğretmen ve öğrencilere kırık camla saldıran 17 yaşındaki genç, 10 yıl hapis cezası aldı

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Son Dakika 3.Sayfa İngiltere'de öğretmen ve öğrencilere kırık camla saldıran 17 yaşındaki genç, 10 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hasan Akbulut: Elinde cam parçası ile 1 öğrenciyi yaralamış. 5 yıl hapis 5 yıl da şartlı tahliye olmak üzere 10 yıl ceza almış. Merak ediyorum, bizde olsa ne kadar ceza alırdı. Alır mıydı. 5 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İngiltere'de öğretmen ve öğrencilere kırık camla saldıran 17 yaşındaki genç, 10 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
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