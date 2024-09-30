ingiltere'de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası - Son Dakika
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ingiltere'de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası

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Zayna Iman (39), Greater Manchester Polisi'nde gözaltındayken tecavüze uğradığını iddia ediyor. Kokain etkisindeyken arkadaşının ihbarıyla gözaltına alındı. Bağımsız Polis Şikâyet Komisyonu olayı soruşturuyor. Polis bilgilerinde tutarsızlıklar var. Hastane kayıtları iddiayı destekliyor, doktorlar ''tecavüz ilacı'' şüphesi taşıyor. Fiziksel muayene yapılmadı. Polis, soruşturma nedeniyle yorum yapmıyor. Olay, gözaltı prosedürleri ve şeffaflık hakkında sorular doğuruyor.

30.09.2024 15:28  Güncelleme: 15:39
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39 yaşındaki Zayna Iman, Greater Manchester Polisi (GMP) tarafından gözaltına alındığı sırada uyuşturulup tecavüze uğradığını iddia ediyor. Olay, 5 Şubat 2021'de Pendleton polis karakolunda meydana geldi.

Zayna, kokain etkisi altındayken bir arkadaşının 999'u araması sonucu gözaltına alındı. 40 saat süren gözaltı süreci, onu derinden etkiledi. İddiasına göre, hücresinde uyuşturulup tecavüze uğradı ve çıplak, perişan halde bırakıldı.

Bağımsız Polis Şikâyet Komisyonu (IOPC) olayı soruşturuyor. GMP'nin verdiği bilgilerde tutarsızlıklar var. Önce tüm görüntülerin incelendiğini söylediler, sonra bazı görüntülerin "bozulduğunu" iddia ettiler. IOPC, görüntülerin hiç indirilmediğini ortaya çıkardı.

CCTV görüntüleri, Zayna'nın durumundaki ani değişiklikleri gösteriyor. Kritik saatlere ait görüntüler eksik. Gözaltı kayıtları ile görüntüler arasında çelişkiler var.

Hastane kayıtları, Zayna'nın tecavüz iddiasını destekliyor. Doktorlar, ona "tecavüz ilacı" verilmiş olabileceğini düşünüyor. Ancak fiziksel muayene yapılmadı.

GMP, devam eden soruşturma nedeniyle yorum yapmayı reddediyor. Bu olay, GMP'nin gözaltındaki savunmasız kadınlara kötü muamele ettiğini ortaya çıkaran Baird incelemesinden kısa bir süre sonra geldi.

Zayna, adaletin yerini bulması için mücadele ediyor. Olay, polis gözaltı prosedürleri ve şeffaflık konusunda ciddi sorular ortaya çıkarıyor.

ingiltere'de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası
ingiltere'de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası
ingiltere\'de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası

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Son Dakika 3.Sayfa ingiltere'de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yaşar Koldemir:
    Ülkenin bu kadar sorunu varken ta ingiltereden haber yapıyorsunuz.. 7 6 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    içmeyin şu meleti kardeşim 11 0 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    Türkiye'deki her olayda Yok Türkiye nereye gidiyor Yok böyle şey ancak Türkiye'de olur yok bu nasıl ülke diye salak saçma yorum yapanlar hadi bir salak saçma yorum daha yapın eklensin hanenize 6 0 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    uydurmasyon nede olsa ispatı yok... 0 5 Yanıtla
  • Fatih Yücel:
    yumurta akı sürmüşlerdir 1 3 Yanıtla
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