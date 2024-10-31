İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı - Son Dakika
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İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı

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İngiltere'de Matthew Wootten isimli sarhoş bir sürücü, Başbakan'ın resmi kır evi Chequers'a çarparak 40 bin sterlinlik hasara neden oldu. Wootten, Buckinghamshire'daki 16. yüzyıldan kalma Chequers malikânesinin ana kapısına hızla çarptı. Olay yerinde gözaltına alınan Wootten'ın aracında çok sayıda alkollü içecek kutusu bulundu ve alkol seviyesi yasal sınırın üç katı çıktı. Reading Bölge Mahkemesi'nde suçlarını kabul eden Wootten, 32 ay hapis cezasına çarptırıldı.

31.10.2024 09:37  Güncelleme: 09:43
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İngiltere'de sarhoş bir sürücü, Başbakan'ın resmi kır evi Chequers'a çarparak 40 bin sterlin değerinde hasara yol açtı.

Matthew Wootten, Buckinghamshire'daki 16. yüzyıldan kalma Chequers malikânesinin ana kapısına kasıtlı olarak hızla yaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Volkswagen Scirocco marka aracının 80 yıllık demir parmaklıklara çarparak onları havaya uçurduğu görülüyor.

Wootten daha sonra güvenlik direklerine çarptı ve hasar gören aracının kaputundan dumanlar yükseldi. 90'lı yıllardan kalma beyaz araç, Başbakan'ın resmi kır evi olarak kullanılan mülkte kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde gözaltına alınan Wootten'ın aracında çok sayıda alkollü içecek kutusu bulundu. Yapılan testte alkol seviyesinin yasal sınırın üç katı olduğu belirlendi.

Reading Bölge Mahkemesi'nde tehlikeli araç kullanma, mülke zarar verme ve alkollü araç kullanma suçlarını kabul eden Wootten, 32 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 40 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

Kazada ciddi şekilde yaralanan Wootten hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında Başbakan Rishi Sunak malikânede değildi.

1921'den beri başbakanların kullandığı birinci derece tarihi eser statüsündeki Chequers, Sir Arthur Lee tarafından devlete bağışlanmıştı.

Polis, olayda herhangi bir zarar verme kastı olmadığını açıkladı. Savcı Celia Mardon, güvenlik kamerası görüntülerinin Wootten'ın kasıtlı olarak malikânenin kapısına doğru hızla ilerlediğini gösterdiğini ve yüksek alkol seviyesiyle birlikte bu kanıtların sanığa suçunu kabul etmekten başka seçenek bırakmadığını belirtti.

İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
İngiltere\'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı

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Son Dakika 3.Sayfa İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • rıdvan öztürk:
    Bizim ülkede olsa bu adam teröristti.. 14 2 Yanıtla
  • Kont Almasi:
    Adam alkollü bahçe kapısı kırdı diye 32 ay hapis cezası yemiş..bizde 17 y gencecik çocuğu yüzde yüz kusurlu olarak öldüren elini kolunu sallayarak serbest bırakıldı 9 0 Yanıtla
  • ahmet taştan:
    kimse de yorumda bahsetmemiş başbakanın kır evine bak kale gibi diye ama sizin derdiniz kime karşıysanız onu kötülemek 1 4 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Bizde olsa hayatı sönmüştü... 3 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    e Ne olmuş 3 0 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    helal olsun adama 0 0 Yanıtla
  • Ozgur Turker:
    Rishi Sunak mi? Eski haber la bu :)) 0 0 Yanıtla
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