İngiltere\'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı

3.Sayfa

İngiltere'de sarhoş bir sürücü, Başbakan'ın resmi kır evi Chequers'a çarparak 40 bin sterlin değerinde hasara yol açtı.

Matthew Wootten, Buckinghamshire'daki 16. yüzyıldan kalma Chequers malikânesinin ana kapısına kasıtlı olarak hızla yaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Volkswagen Scirocco marka aracının 80 yıllık demir parmaklıklara çarparak onları havaya uçurduğu görülüyor.

Wootten daha sonra güvenlik direklerine çarptı ve hasar gören aracının kaputundan dumanlar yükseldi. 90'lı yıllardan kalma beyaz araç, Başbakan'ın resmi kır evi olarak kullanılan mülkte kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde gözaltına alınan Wootten'ın aracında çok sayıda alkollü içecek kutusu bulundu. Yapılan testte alkol seviyesinin yasal sınırın üç katı olduğu belirlendi.

Reading Bölge Mahkemesi'nde tehlikeli araç kullanma, mülke zarar verme ve alkollü araç kullanma suçlarını kabul eden Wootten, 32 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 40 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

Kazada ciddi şekilde yaralanan Wootten hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında Başbakan Rishi Sunak malikânede değildi.

1921'den beri başbakanların kullandığı birinci derece tarihi eser statüsündeki Chequers, Sir Arthur Lee tarafından devlete bağışlanmıştı.

Polis, olayda herhangi bir zarar verme kastı olmadığını açıkladı. Savcı Celia Mardon, güvenlik kamerası görüntülerinin Wootten'ın kasıtlı olarak malikânenin kapısına doğru hızla ilerlediğini gösterdiğini ve yüksek alkol seviyesiyle birlikte bu kanıtların sanığa suçunu kabul etmekten başka seçenek bırakmadığını belirtti.