İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı

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Çektiği video ile isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar

İsrailli rakibiyle değil de kendi ayakkabısıyla tokalaştı

İngiltere'den yayınladığı iddia edilen bir TikTok videosu, görenleri hayrete düşürdü. İki kadının kocaları için yaptıkları yorumlar, görenlerin ağzını açık bıraktı. Videodaki kadınlardan birinin diğerinin kuması* olduğu ve kocaları hakkında yorumlarda bulundukları görülürken kadınların şaka yollu kullandıkları ifadeler tepki topladı.

"TABİ Kİ KISKANIYORUM"

Videoda "İlk eşim tabi ki kıskançlık hissediyorum" ifadeleri kullanan kadının, kumasıyla arkadaş olduğu hatta aynı babadan olan çocuklarına bile "uyumlu" isimler verdikleri görülüyor.

Diğer kadının "Ben kumayım tabi ki kocamı onun ( ilk eşin) sayesinde buldum" ve "Ben kumayım, tabi ki de bazen kendimi fazlalık gibi hissediyorum" sözleri oldukça tepki çekerken kullanıcıların bir kısmı bu durumu "normal" olarak karşıladı.

*Kuma, çok eşli bir erkeğin ilk eşi dışındaki eşlerinden her birisine verilen addır. Çok eşlilik, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede yasa dışı sayılmaktadır.