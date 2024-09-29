Kadıköy'de bir kadın, "Zengin koca arıyorum." pankartı taşıyarak motosiklet üzerinde şehri dolaştı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir kadın motosikletin üzerinde, "Zengin koca arıyorum" yazılı pankartı tutarak caddelerde dolaştı. Sıra dışı anları, trafikteki başka bir vatandaş saniye saniye kaydetti.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnsanlar iyice çıldırdı! Elinde pankartla gezen kadın, ne istediğini herkese ilan etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (34)