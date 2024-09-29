İnsanlar iyice çıldırdı! Elinde pankartla gezen kadın, ne istediğini herkese ilan etti

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Kadıköy'de bir kadın, "Zengin koca arıyorum." pankartı taşıyarak motosiklet üzerinde şehri dolaştı.

"ZENGİN KOCA ARIYORUM"

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir kadın motosikletin üzerinde, "Zengin koca arıyorum" yazılı pankartı tutarak caddelerde dolaştı. Sıra dışı anları, trafikteki başka bir vatandaş saniye saniye kaydetti.