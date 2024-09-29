İnsanlar iyice çıldırdı! Elinde pankartla gezen kadın, ne istediğini herkese ilan etti - Son Dakika
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3.Sayfa

İnsanlar iyice çıldırdı! Elinde pankartla gezen kadın, ne istediğini herkese ilan etti

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İstanbul Kadıköy'de bir kadın motosikletin üzerine binip, "Zengin koca arıyorum." pankartıyla turladı. İlginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

29.09.2024 19:21
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Kadıköy'de bir kadın, "Zengin koca arıyorum." pankartı taşıyarak motosiklet üzerinde şehri dolaştı.

"ZENGİN KOCA ARIYORUM"

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir kadın motosikletin üzerinde, "Zengin koca arıyorum" yazılı pankartı tutarak caddelerde dolaştı. Sıra dışı anları, trafikteki başka bir vatandaş saniye saniye kaydetti.

İnsanlar iyice çıldırdı! Elinde pankartla gezen kadın, ne istediğini herkese ilan etti

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Son Dakika 3.Sayfa İnsanlar iyice çıldırdı! Elinde pankartla gezen kadın, ne istediğini herkese ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Alper Elma:
    1 kere binip atılacak bez parçası.. başkada biirseye yaramaz böylesi 348 23 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    zengin kocada seni ariyordu 305 10 Yanıtla
  • Candemir Emre:
    Çok aptalca 257 9 Yanıtla
  • Abdullah K:
    Rezillik ???? 244 9 Yanıtla
  • Mesut Çakar:
    Şansını deniyor acaba ilgi çekip meşhur olabilirmiyim diye 183 9 Yanıtla
  • Eyup Kaya:
    250 gıramdan başka ne özellik varki 170 14 Yanıtla
    Özgür Çelik:
    bunda 400 gr falan vardir:) 0 1
    Ömer Dumanoğlu:
    kazma sapı gibi yaprağın olacağına 250 gram fındık olsun sende yaparsın 0 1
  • Abdullah K:
    Fani dünyada daha neler göreceğiz bilmiyorum ???? admin artık yorumu onayla kurban olam sana ?? 112 9 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Bende özel uçak istiyom yalı villasi istiyom..... 88 9 Yanıtla
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