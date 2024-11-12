Interpol kırmızı bülteniyle aranan Mike Gerner Larsen, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Interpol kırmızı bülteniyle aranan Mike Gerner Larsen, İstanbul'da yakalandı

Interpol kırmızı bülteniyle aranan Mike Gerner Larsen, İstanbul\'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mike Gerner Larsen'in İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurdu.

12.11.2024 10:34
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Danimarka tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen, İstanbul'da düzenlenen "KUYU-38" operasyonuyla yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Danimarka tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul'da düzenlenen "KUYU-38" operasyonuyla yakalandı!

BAŞAKŞEHİR'DE YAKALANDI

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Danimarka'ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka'ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yakalandı.

"ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz!

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz."

Interpol kırmızı bülteniyle aranan Mike Gerner Larsen, İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Interpol kırmızı bülteniyle aranan Mike Gerner Larsen, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Aytaç Göktaş:
    Ülke faili meçhul oldu iyice 46 1 Yanıtla
  • Tolga Karakaya:
    Kahraman polisimizi tebrik et etmesine de bu herifler neden hep bizim ülkemizde saklanıyor ,arkadaş nerde hırsız arsız kaçakçı var burda 40 3 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    Ülke kaçak cenneti oldu 40 1 Yanıtla
  • Tahsin Zafer:
    +18 sanırım yüzünü neden saklarsınız ki ! 19 2 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Çoğu ülkeden vize istemezsen elini kolunu sallayarak girer birde artık diğer ülkelerin suçluları ülkesinden kaçtımı kesin türkiyeye kaçmıştır diye düşünüyorlardır 11 0 Yanıtla
  • Ateş:
    Bu herif ülkemize nasıl girdi? Girerken fark edilmedimi?Alt yapımız,personelimiz ve sınırlarımızda açıklar boşuklar varki,bu kadar rahat ülkemize girebiliyo bu namussuzlar. 7 0 Yanıtla
  • Nicola:
    İyice meksikaya döndük 7 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Allah sonumuzu hayır etsin kimden kaynaklı burdalar bilmem ama burda aracıları olanların boynu yedi yerden kırılsın bir lokma ekmeğe muhtaç kalsınlar 4 0 Yanıtla
  • Ömer Bilgin:
    ipsiz, hırsız, gangaster,terörist, baron kampı oldu yazık ülkem 4 0 Yanıtla
  • Ugur Parimli:
    BİZİMDE DİĞER ÜLKELERDE O KADAR ARANAN VAR Kİ HİÇ DUYMUYORUSKİ YAKALANDI DİYE BİR BİZ YAKALARIZ 2 0 Yanıtla
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