Irak\'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucunda bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda, İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay, EYP patlaması sonucu şehit düştü.

1 ASKERİMİZ YARALI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir askerin yaralandığı belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.