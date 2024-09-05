Başörtüsü takmayan kadını darbetti! Kalabalığın tepkisi ağır oldu - Son Dakika
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3.Sayfa

Başörtüsü takmayan kadını darbetti! Kalabalığın tepkisi ağır oldu

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İran'da vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada yankı buldu. İranlı bir kadın, başını örtmemesi üzerine metro istasyonunda ahlak polisi olduğu düşünülen başka bir kadın tarafından darbedildi. Ahlak polisinin kadına vurmasıyla çevredeki diğer kadınlar tepki göstererek kadına saldırmaya başladı.

05.09.2024 15:33  Güncelleme: 16:12
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Sosyal medya, İran'daki ahlak polisinin başını örtmeyen bir kadına uyguladığı şiddeti konuşuyor. Videoda metro istasyonunda sıra bekleyen kadınlar arasında bir kişinin başını örtmeyen başka bir kadının kafasına vurduğu görülüyor. Bu duruma tepki gösteren bir kadının ahlak polisi olduğu öne sürülen kadına vurmasıyla diğer kadınlarda saldırmaya başlıyor.

İran'daki Molla Rejimi'nin kuralları gereği kadınların başlarını söylenen şekilde örtmeleri gerekiyor. Uygun biçimde örtünmeyen kadınlar ahlak polisleri tarafından önce uyarılıyor. Uyarının dikkate alınmaması durumunda cezaya başvuruluyor.

AHLAK POLİSİ NEDİR?

İran'da İrşad Devriyesi adı verilen Ahlak Polisleri, çoğunlukla kılık kıyafet kurallarına göre "uygunsuz" giyinen kadınları (ama aynı zamanda bazı erkekleri de) tutuklamak amacıyla 2005 yılında kurulan İran İslam Cumhuriyeti Kolluk Kuvvetleri'nde bir tür yardımcı ekiptir. Devriyeler genellikle, alışveriş merkezleri, meydanlar ve metro istasyonları gibi halkın yoğun bir şekilde bulunduğu kamusal yerlerde duran ve kötü örtülmüş başörtüsü takanları gözetlemek, durdurmak ve alıkoymak amacıyla çarşaflı kadınların eşlik ettiği erkek mürettebatlı bir minibüsle uygulama yaparlar.

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Son Dakika 3.Sayfa Başörtüsü takmayan kadını darbetti! Kalabalığın tepkisi ağır oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başörtüsü takmayan kadını darbetti! Kalabalığın tepkisi ağır oldu - Son Dakika
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