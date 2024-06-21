İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı suskunluğunu bozdu - Son Dakika
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İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı suskunluğunu bozdu

İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı suskunluğunu bozdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Sabancı ailesinden Kaya Sabancı hastane çıkışında konuştu. Sabancı, "Bunlar sokaktaki eşkıyalar değil, zengin eşkıyalar. Darbedildik. Vedat Aşçı beni gördü, 'Ulan sen buraya mı geldin?' deyip, gözümün üzerine yumruk attı. Elmacık kemiğinde kırık var, 2-3 gün sonra ameliyat olacağım. Ben 72 yaşındayım, 25 yaşındaki delikanlıya mı vuruyorsun? Ne gerek var bunlara. Orada ölebilirdim." ifadelerini kullandı.

21.06.2024 17:57
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Muğla Bodrum'da aralarında site içi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık bulunan ünlü iş insanı Kaya Sabancı, site ve otel sahibi Vedat Aşçı ve korumaları tarafından bir restoranda darbedildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sabancı, tedavisi sonrası yaptığı açıklamada olay anını anlatıp Vedat Aşçı'ya tepki gösterdi.

Olay Göltürkbükü'nde bulunan Bodrum'un en ünlü sitelerinden birinde yaşandı. Kaya Sabancı bahse konu site içerisinde açılışı yapılan bir restorana davetli olarak gitti. İddiaya göre restoranda karşılaştığı sitenin sahibi Vedat Aşçı'ya selam verdiği ve Aşçı'nın bir anda Sabancı'ya korumalarıyla beraber saldırarak darp ettirdiği öne sürüldü. Olayın ardından Sabancı ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. Sabancı öğle saatlerinde ise hastaneden taburcu edildi.

İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı suskunluğunu bozdu

"'ULAN SEN BURAYA MI GELDİN?' DEYİP YUMRUK ATTI"

Hastane çıkışı konuşan Sabancı, "Bunlar sokaktaki eşkıyalar değil, zengin eşkıyalar. Darbedildik. Ben restoran açılışına gittiğimde yanındaki kişiye 'Merhaba Mustafa' dedim, Vedat Aşçı beni gördü, 'Ulan sen buraya mı geldin?' deyip, gözümün üzerine yumruk attı." dedi.

İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı suskunluğunu bozdu

"'BU ADAMI ALMAYIN' DESE DÖNER GİDERDİM"

Yumruk sonrası yere düştüğünü ve 3 dakika kimsenin kendisine yardım etmediğini söyleyen Sabancı, "Daha sonra bir kadın bana yardıma geldi. Ben akşam zaten davetliydim açılış olduğu için. Davet edilmesem yine gitmezdim. Vedat Bey, kapıya söylese 'Bu adamı almayın' diye o bana daha büyük hakaret. Ama öyle bir talimat verse ben döner giderim, girmezdim içeri." ifadelerini kullandı.

İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı suskunluğunu bozdu

"ELMACIK KEMİĞİM KIRILDI"

Kaya Sabancı, "Gözaltı damarımda çatlaklık var. Elmacık kemiğinde kırık var, 2-3 gün sonra ameliyat olacağım. Ya ben 72 yaşındayım, 25 yaşındaki delikanlıya mı vuruyorsun? Ne gerek var bunlara. Orada ölebilirdim ben." şeklinde konuştu.

İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı suskunluğunu bozdu

NE OLDU?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde darbedilen 71 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, hastaneye kaldırıldı. Göltürkbükü Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yaşamını sürdüren Sabancı, iddiaya göre, bir restoranın açılışında, site sahibinin korumaları tarafından saldırıya uğradı. Kaya Sabancı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı suskunluğunu bozdu

Sabancı'nın sol gözüne darbe aldığı ve hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, hastane bahçesinde gazetecilere, Sabancı'nın sitenin sahibiyle daha önceden aralarında husumet olduğunu, kavganın da bu nedenle yaşandığını iddia etti. Kayran, olayla ilgili şikayetçi olacaklarını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

Ameliyat, Bodrum, Muğla, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı suskunluğunu bozdu - Son Dakika

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