İş insanının milyonlarca euroluk mirası daha ölmeden ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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İş insanının milyonlarca euroluk mirası daha ölmeden ortalığı karıştırdı

İş insanının milyonlarca euroluk mirası daha ölmeden ortalığı karıştırdı

İş insanı Özer Çalışkan'ın milyonlarca euroluk serveti eski eşleri arasında soruna neden oldu. İlk eşi, ikinci eşini miras nedeniyle tehdit etti. İşin boyutu "büyü yaptırmaya" kadar giderken, Çalışkan'ın ikinci eşi yaşadığı mağduriyete dayanamadı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

19.11.2024 10:06
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İş insanı Özer Çalışkan'ın milyonlarca euroluk serveti nedeniyle eski eşleri arasında sorun yaşandı. İşin boyutu "büyü yaptırmaya" kadar gitti.

İzmir Karşıyaka'da yaşanan olay duyanları hayrete düşürdü. İki çocuk annesi Vildan Güneş, ayrıldığı eşi ve kızlarının babası Özer Çalışkan'ın ilk eşi Gülcan V. tarafından büyü ve ölüm tehditlerine maruz kaldığını iddia ederek savcılığa başvurdu.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

48 yaşındaki Vildan Güneş, iş insanı Özer Çalışkan ile evliliğinden olan iki kızını büyütürken eski eşinin ilk eşi Gülcan V.'nin kendisine psikolojik şiddet uyguladığını ve hayatıyla tehdit ettiğini öne sürdü. Almanya'da taksi şirketi işleten Özer Çalışkan'ın ilk eşinden gelen tehditlerin kendisini tedirgin ettiğini belirten Güneş, "Ölmek istemiyorum, bu kadından korkuyorum" diyerek yardım istedi.

"BÜYÜ YAPTI" DEDİ

Vildan Güneş, Gülcan V.'nin kendisine büyü yaptığı ve ölümle tehdit ettiğine dair kanıtlarıyla birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Güneş, ilk eşin, çocuklarının miras payı sebebiyle bu tehditleri gerçekleştirdiğini öne sürerek, şunları söyledi:

"MİLYONLARCA EUROLUK SERVETİ VAR"

"Özer'in maddi durumu oldukça iyi. Milyonlarca euroluk bir serveti var. İlk eşi, çocuklarımın mirastan büyük pay alacak olmasını hazmedemiyor. Bu nedenle bana her türlü psikolojik baskıyı yapıyor ve ölüm tehditlerinde bulunuyor."

"BÜYÜDEN TEHDİDE KADAR"

Vildan Güneş, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada başına veya kızlarına bir zarar gelmesi halinde sorumlunun Gülcan V. olacağını ifade etti. Güneş, "Büyüden tutun da açık tehditlere kadar her şeyi yaşadım. Bu kadın bana ve çocuklarıma zarar vermek istiyor" dedi.

GÜLCAN V. SESSİZ KALDI

İddialar karşısında Gülcan V.'nin nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Olayın detaylarının ortaya çıkmasıyla yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği dikkatle takip ediliyor.

Miras, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İş insanının milyonlarca euroluk mirası daha ölmeden ortalığı karıştırdı - Son Dakika

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