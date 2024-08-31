İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı

İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı

İstanbul'da ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş insanı Lara B., geçtiğimiz yıl sevgilisi İbrahim B.'nin evli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine ünlü iş kadını, İbrahim B.'nin sevgilisinin evine girerek başında bardak kırdığını ve tecavüz ettiğini iddia etti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Lara B'nin yapılan muayenesinde cinsel ilişkiye zorlanma durumunun olmadığı anlaşıldı.

31.08.2024 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan ve ünlü isimlerin reklam - organizasyon işlerini yapan iş insanı Lara B. (34) geçtiğimiz yıl 6 Mart'ta sevgilisi İbrahim B'nin (31) evli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Alkol aldıktan sonra tartışmaya başlayan ikili arasındaki gerilim büyüdü ve Lara B. sevgilisinin eşinden ayrılıp kendisiyle evlenmesini istedi. Aldığı olumsuz cevap sonrası deliye dönen kadın içki şişesini sevgilisinin omzuna fırlattı.

"SENİ TECAVÜZLE SUÇLUYORUM"

Sabah'ta yer alan habere göre; Lara B. olayın ardından evi terk eden İbrahim B'ye "Sen beni kandırırsan iftiraya da hazır olursun. Bedel ödeyeceksin. Cezaevine gireceksin. Adli Tıp sonuçlarının gelmesi 4 ay. Evet seni tecavüzle suçluyorum. Hürriyeti alıkoyma ile falan en az 20 yıllık ceza ile bekle ve gör" şeklinde tehdit mesajları gönderdi.

İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı

KADEHLE VURDUĞUNU KABUL ETTİ

Şüpheli İbrahim B. ifadesinde suçlamaları reddederek, Lara B. ile uzun süreli ilişki yaşadıklarını, sevgilisinin evinde bulunduğu gün alkol alıp kavga ettiklerini Lara B.'nin içki şişesiyle omzuna vurduğunu, kendisinin de sinirine hakim olamayarak cam kadehi sevgilisinin başına vurduğunu belirtti.

İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı

MUAYENEDE HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Lara B., suçlamaları reddederek ifadesinde sevgilisinin evli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdiğini tartışma sırasında İbrahim B.'nin cam kadeh ile başına vurup cep telefonuyla da sol yanağına vurduğunu, ses kaydını atan kişinin kendisi olduğunu alkollü olduğu için hatırlamadığını iddia etti. Lara B'nin yapılan muayenesinde cinsel ilişkiye zorlanma durumunun olmadığı anlaşıldı. Lara B. şikayetinden 16 gün sonra stres bozukluğuna bağlı ilaç kullandığını yaşadığı duygusal boşluktan dolayı böyle bir müracaatı olduğu gerekçesiyle şikayetini geri çekti.

İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı

7 YIL HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Lara B. eşinden ayrılmayıp kendisiyle evlenmediği için intikam amaçlı şüpheli İbrahim B.'ye bu şekilde davrandığı kaydedildi. Şüpheli Lara B. için 'silahla yaralamaya teşebbüs' ve iftira suçlarından 7 yıl hapis istemiyle dava açılırken; şüpheli İbrahim B. 'silahla basit yaralama' suçundan 4,5 yıl hapsi istendi. Şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Beşiktaş, 3-sayfa, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bilgehan Göktürk: Tıp çok gelişti çok... 54 0 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar: ŞAAPMANIN DAVASI OLMAZZ 40 0 Yanıtla
  • Fevzi Tankuş: Düşünün bu kanunlarla bir sürü masum insan mağdur oldu kadın erkek yada kadını korumamalı herkes hukuk karşısında eşit olmalı kadının yada erkeğin beyanı esas olmamalı ne zaman gerçek adalet tesis edilirse ülkemiz heralanda refaha ve huzura kavuşur 26 2 Yanıtla
  • ferhat eser: sevgilinin evli olduğunu durunca sinir krizimi geçirdin çennn oyyy kıyamam 23 1 Yanıtla
  • Adem Uçuk: Vermeye hazır 21 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu: Servet avcısı adamın evli olduğunu biliyor sonrada bana yalan söyledi diyor 13 0 Yanıtla

12:32 İş kadınının tecavüz yalanı Muayenede gerçek ortaya çıktı İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
16:39 Mesut Özil, Ümraniyespor’un altyapısına ortak oldu Mesut Özil, Ümraniyespor'un altyapısına ortak oldu
16:34 Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı
16:30 Vincenzo Montella’dan büyük sürpriz A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu Vincenzo Montella'dan büyük sürpriz! A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:59 RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu
15:57 Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi
15:42 Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir’in son görüntüleri kahretti Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:38 Apar topar İngiltere’ye gitti Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı Apar topar İngiltere'ye gitti! Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 13:32:30. #1.12#
SON DAKİKA: İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement