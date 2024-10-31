Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı - Son Dakika
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Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı

Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı

Hatay'da madde bağımlısı bir şahıs, prefabrik iş yerişinin kapısını açarak 3 yavru kediyi ve annesini 3 sokak köpeğine parçalattı. Şahsın kapıyı açarak köpekleri kedilerin üzerine bıraktığı akılalmaz anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

31.10.2024 09:13
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Olay, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yer alan Atatürk Alışveriş Merkezi isimli prefabrik çarşıda esnafın beslediği 3'ü yavru 4 kediyi sokak köpekleri parçaladı. Esnaf, güvenlik kameralarını izlediğindeyse akılalmaz olayla karşılaştı.

Kameralarda; vatandaşlar tarafından bilinen madde bağımlısı şahsın iş yerinin kapısını açarak, sokak köpeklerini anne kedi ve yavrularının üzerine bıraktığı görüldü. Akılalmaz olay anbean kamera yansırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinde kan donduran olay: 3 yavru kediyi ve annelerini köpeklere parçalattı

"TÜM ESNAF KEDİLERİ BESLİYORDUK"

Bölgede polis ekiplerinin gece saatlerinde devriye sayısını artırması gerektiğini dile getiren Abdullah Cuci, "Dükkanda müşteriler vardı. Bir adam yanında 3 köpekle birlikte çarşıya girdi. Sonra bir anda köpeklerin havlama seslerini duyduk. Sabah kameralara baktığımızda köpeklere kedileri parçalatmış. Sokak köpeklerinin parçaladığı 3 yavru bir büyük kedi vardı. O kedileri biz bu burada besliyorduk. Bu kedilere bütün esnaf bakıyorlardı, seviyorduk ve besliyorduk. Sabah gelip kameralara baktığımızda kedileri öldüğünü görünce gerçek ortaya çıktı. Çarşıya giren şahıs, sokak köpeklerini içeriye geçirerek kedileri parçalatarak öldürdü" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika 3.Sayfa Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Aslı A:
    Hadis-i Şerif:"Rabbim der ki; hayvanlar benim sessiz kullarımdır, şimdi zulme susuyorlar ama hesap günü konuşacaklar." 86 1 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Hain yaşaması bosa herif 73 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne kadar adilik bir durum insan olamaz bu 63 0 Yanıtla
  • Sevde Meriç:
    Şimdi bu cezasız kalırsa yarın öbür gün bir çocuğa bir kadına da zarar vericek 36 0 Yanıtla
  • Erol Çelik:
    al işte bir döl israfı daha! 27 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    hayvan adam 23 3 Yanıtla
  • Ersel Öner:
    Aynisini ona yapmak lazim bi odada 2_3 tane ac kurt birakican parcalasinlar onu 11 0 Yanıtla
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