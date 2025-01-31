Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek - Son Dakika
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Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek

Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yapılan değişiklikle iş yerlerine yeni zorunluluk başlıyor. Artık tüm iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı çalıştırması zorunlu hale getirildi. Bu yeni uygulama, iş kazalarını önlemeyi ve çalışanların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

31.01.2025 09:13
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda 30 Haziran 2012 yılında Resmi Gazete'de değişiklik yapılmıştı. 12 yıldan beri ertelenen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1 Ocak 2025 itibarıyla yeniden yürürlüğe girdi. Buna göre 50'den daha az kişiyi çalıştıran ve az tehlikeli sınıfına giren esnaf bile iş güvenliği uzmanı bulundurması gerekiyor.

SERTİFİKA BULUNMAYAN İŞ YERLERİNE 176 BİN LİRA CEZA

Bakkal, eczane, kasap, terzi, kuaför gibi küçük büyük tüm işletmeler dükkanlarında güvenlik uzmanı bulundurmak zorunda. İşletmesi için güvenlik uzmanı ya da sertikası bulundurmayan işletme sahibine ise 176 bin lira ceza kesileceği biliniyor. Ancak hem maliyet hem de uzman eksikliği sebebiyle küçük esnaf için alternatif bir yöntem geliştirildi. Devamında bütün işletmelerin 'online eğitim' ile bu sertifikayı alabilmesinin önü açıldı ve bu kapsamda Anadolu Üniversitesi ile bir işbirliği yapıldı.

ESNAF İÇİN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VERECEK

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise, eğitimlerin çevrimiçi olarak yapılacağı 100 puan üzerinden 50 puan alarak sertifikayı almayı hak kazanacaklarını belirtti. Ayrıca başvuru tarihleri de 3 Şubat ile 28 Şubat 2025 arasında yapılacak. Kayıt bedeli ise 750 lira olarak belirlendi. Sınav sonuçları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecektir. Programa kayıt olabilmek için 18 yaşını doldurmak gerekiyor ve herhangi bir diploma derecesi aranmıyor.

'İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi' almayı hak kazanan işveren veya işveren vekillleri İSG-KATİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kendi kayıtlarını yapmaları hâlinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek.

Ekonomi Türkiye, İş Dünyası, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Tatar9515:
    akp burdan milleti yoluyorsunuz topunuz vatan haini sizin milleti düşünen bir tane adam yok 55 35 Yanıtla
  • Ahmet Gök:
    avukat bürolarına iş güvenliği ve iş yeri hekimi. hangi beyin bunu düşündü merak ediyorum. 67 6 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    bu da yeni para kazanma yolu, hökümet buradan da para kazanacak tabii... 58 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ya bi terzinin ne iş güvenliği sağlığı olurki anlamak mümkün değil 48 9 Yanıtla
  • serkan Eriser:
    parasını patrondan alıp nasıl güvenlik sağlayacak 37 4 Yanıtla
  • Önder null:
    bosuna universite bolumu acmayin ozaman anasi belli olmayanlar 14 5 Yanıtla
  • Serkan Karakaş:
    ayda bir gelip kahve içip gidiyorlar, ne güvenliği sağlıyorlarmis acaba.. 17 0 Yanıtla
  • Serkan Yıldırım:
    suçu , iş yerlerine ve bu işi yürüteceklere atma projesi 10 3 Yanıtla
  • murat2069:
    bu işte yeni rant imkanı oldu bakalım hangi yandaşlar yer 9 0 Yanıtla
  • MERDEM:
    Ölüm olunca hükümet zorunlu yapınca yine hükümet trol tayfası 2 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek - Son Dakika
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