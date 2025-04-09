İzmir'de kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, kendisini fizyoterapist olarak tanıtan Nevzat Kurtulmuş'un tedavi amacıyla gelen kişileri tahtadan yapılmış bir düzeneğe bağlayarak onlara akrobatik hareketler yaptırdığı görülüyor. Söz konusu görüntülerde, herhangi bir tıbbi ortam olmadığı da görüldü.
Söz konusu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, hem uzmanlardan hem de vatandaşlardan tepki geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İşkence gibi tedavi yöntemi! Hastayı çamaşır gibi gerdi - Son Dakika
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