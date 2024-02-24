İskenderun'da granül fabrikasında patlama: Hasar oluştu - Son Dakika
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İskenderun'da granül fabrikasında patlama: Hasar oluştu

İskenderun\'da granül fabrikasında patlama: Hasar oluştu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Tosyalı Holding'e bağlı granül fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

24.02.2024 21:16  Güncelleme: 21:21
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Tosyalı Holding'e bağlı granül fabrikasında meydana gelen patlama sonrası oluşan yangında hasar oluştu.

İskenderun ilçesinde Tosyalı Holding'e bağlı Tosçelik firmasına ait granül fabrikasının indüksiyon ocağında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sev edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın sonrası fabrikada maddi hasar oluştu. Geçtiğimiz aylarda Tosyalı Holding'e bağlı başka bir demir çelik fabrikasında 2 işçi ölmüş, 10 işçi yaralanmıştı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da granül fabrikasında patlama: Hasar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da granül fabrikasında patlama: Hasar oluştu - Son Dakika
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