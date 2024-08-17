İspanya'da 18 yaşındaki İngiliz turiste toplu cinsel istismarda bulunan 8 kişi, tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İspanya'da 18 yaşındaki İngiliz turiste toplu cinsel istismarda bulunan 8 kişi, tutuklandı

İspanya\'da 18 yaşındaki İngiliz turiste toplu cinsel istismarda bulunan 8 kişi, tutuklandı

İspanya'nın Magaluf bölgesinde 18 yaşındaki İngiliz turiste toplu tecavüz edildi. Yedi Fransız, bir İsviçreli olmak üzere sekiz şüpheli tutuklandı. Saldırganların, mağdurun yarı bilinçli halinden yararlanıp olay sırasında video çektikleri ve bunları sosyal medyada paylaştıkları iddia ediliyor. Beş kişi tecavüz, üçü cinsel saldırıyla suçlanıyor. Ayrıca kötü muamele ve gizlilik ihlali suçlamaları var. Otel yönetimi, yetkililerle işbirliği yaptığını ve mağdura destek verdiğini açıkladı.

17.08.2024 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Magaluf'ta 18 yaşındaki İngiliz turiste toplu tecavüz eden yedisi Fransız, biri İsviçreli olan sekiz şüpheli tutuklandı.

Saygın Mayorka gazetesi Diario de Mallorca'ya göre, soruşturma hakimi en az beş erkeğin sırayla mağdura tecavüz ettiğini söylediğini belirtti. Turiste ayrıca tükürüldüğü, vurulduğu ve hakaret edildiği belirtildi.

Saldırganların, mağdurun alkol etkisiyle yarı bilinçli durumundan yararlandığı ve olay sırasında cep telefonlarıyla video çektiği iddia ediliyor. Bu videoların sosyal medyada paylaşıldığı öne sürülüyor.

Beş erkek tecavüzle, üçü cinsel saldırıyla suçlanıyor. Diğer suçlamalar arasında kötü muamele ve gizlilik ihlali yer alıyor.

Olay, BH Mallorca Resort otelinde gerçekleşti. Otel yönetimi, yetkililerle tam işbirliği yaptığını ve mağdura destek sunduğunu açıkladı.

Sivil Muhafızlar, soruşturmayı tamamladıklarını ve şüphelilerin aynı arkadaş grubundan olmadığını, ancak birbirlerini teşvik ederek eyleme katıldıklarını belirtti.

İki şüpheli Fransa'da yakalanarak İspanya'ya iade edildi. Bir şüphelinin, mağdurun çalınan telefonunu cevaplandırması sonucu yakalandığı iddia edildi.

Otel güvenlik görevlisi, İngiliz genci lobide ağlarken bularak kurtardı. Tıbbi muayenede turistin vücudunda morluklar ve kesikler tespit edildi.

İspanya'da 18 yaşındaki İngiliz turiste toplu cinsel istismarda bulunan 8 kişi, tutuklandı
İspanya'da 18 yaşındaki İngiliz turiste toplu cinsel istismarda bulunan 8 kişi, tutuklandı
İspanya'da 18 yaşındaki İngiliz turiste toplu cinsel istismarda bulunan 8 kişi, tutuklandı

Birleşik Krallık, İspanya, 3-sayfa, Dünya, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İspanya'da 18 yaşındaki İngiliz turiste toplu cinsel istismarda bulunan 8 kişi, tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ercan Karatas: Toplu seviyorlar Demek Kiii :) 0 17 Yanıtla
  • Servet Öztürk: medeniyet çağdaşlik özgürlük iki yüzlü batılılar 8 2 Yanıtla
  • ferhat eser: TEK YOL ŞERİAT 3 6 Yanıtla
  • Çuvaldız: Bu olay turkiyede olsaydı neler söylenir, batı övülürdü, artık şu batı hayranlığından vaz gececekmisiniz? bu habere yansıyan, habere yansımayan neler var, bu gibi olayları aleni yapip, hoş karsilaniyorlar..! 1 0 Yanıtla

14:37 Meclis’teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı
13:32 Felaketi yaşayan İzmir’den acı görüntüler Araçlar ve evler küle döndü Felaketi yaşayan İzmir'den acı görüntüler! Araçlar ve evler küle döndü
13:11 Hababam Sınıfı’nın ’Bacaksız’ı Tuncay Akça’dan acı haber Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'dan acı haber
12:13 Şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu kamyonetten 67 kaçak göçmen çıktı Şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu kamyonetten 67 kaçak göçmen çıktı
11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
20:02 Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
19:59 TBMM’de kanlı kavgaya giden süreç resmi tutanaklarda TBMM'de kanlı kavgaya giden süreç resmi tutanaklarda
19:52 Özel telefonla aramış TBMM’deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul’u Numan Kurtulmuş açtı Özel telefonla aramış! TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul'u Numan Kurtulmuş açtı
19:23 DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen Haberler.com’a anlattı: Meclis’teki kavganın tam ortasında kaldım DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen Haberler.com'a anlattı: Meclis'teki kavganın tam ortasında kaldım
18:56 Arda Güler, dünyanın en heyecan verici genç futbolcuları listesine damga vurdu Arda Güler, dünyanın en heyecan verici genç futbolcuları listesine damga vurdu
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
18:18 Bakan Yumaklı: İzmir’de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi
18:02 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis’teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis'teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın
17:26 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş’tan olay paylaşım 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım
17:20 “Türkiye’deki ilk maymun çiçeği vakası“ diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı "Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakası" diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 15:30:43. #1.13#
SON DAKİKA: İspanya'da 18 yaşındaki İngiliz turiste toplu cinsel istismarda bulunan 8 kişi, tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement