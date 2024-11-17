İspanya'da Madrid'in Alcalá de Henares şehrinde gerçekleşen bir duruşmada enteresan anlar yaşandı.
Bir çift, "Deli (El Chalao)" ve "Şişman (El Gordo) lakaplı kişilerden kendilerine metal çubuk ve bıçakla saldırdığını iddiasıyla şikayetçi oldu. Olaya ilişkin şüpheliler hakkında "Yaralama" ve "Tehdit" suçlamalarıyla dava açıldı.
Mağdur çift, ilk başta sanıkları teşhis edip olayı detaylı bir şekilde anlatmışken mahkemede "Şahısları tanımıyoruz, olayı hatırlamıyoruz" dedi. Mahkemeye delil olarak sunulan olaya ilişkin görüntülerde ise salgınların yüzleri seçilemedi.
Tanığın mahkemede ifade verdiği esnada "Deli" lakaplı sanık, oturduğu yerden aniden kalkarak koşa koşa duvara kafa attı. Mahkeme salonunda kimse ne olduğunu anlayamazken sanığın hareketi duruşmayı engelleme girişimi olarak değerlendirildi. Adli tıp doktoru sanığın durumunun ciddi olmadığını tespit etti ve duruşmaya devam edildi.
Delil yetersizliğinden iki sanık da olaydan beraat etti. Hakim ayrıca mağdur çiftin yalan tanıklık yaptığı şüphesiyle haklarında soruşturma başlatılmasını önerdi.
Yaşanan tuhaf anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, oturan sanığın hiçbir şey demeden aniden kalktığı ve koşarak duvara kafa attıktan sonra yere düştüğü anlar yer aldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İspanya'da gerçekleşen duruşmada bir sanık koşarak duvara kafa attı - Son Dakika
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