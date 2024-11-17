İspanya\'da gerçekleşen duruşmada bir sanık koşarak duvara kafa attı

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Olmayacak yerde deprem oldu! Bir şehir tetikte

İspanya'da Madrid'in Alcalá de Henares şehrinde gerçekleşen bir duruşmada enteresan anlar yaşandı.

Bir çift, "Deli (El Chalao)" ve "Şişman (El Gordo) lakaplı kişilerden kendilerine metal çubuk ve bıçakla saldırdığını iddiasıyla şikayetçi oldu. Olaya ilişkin şüpheliler hakkında "Yaralama" ve "Tehdit" suçlamalarıyla dava açıldı.

ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLDULAR SONRA "BİLMİYORUM" DEDİLER

Mağdur çift, ilk başta sanıkları teşhis edip olayı detaylı bir şekilde anlatmışken mahkemede "Şahısları tanımıyoruz, olayı hatırlamıyoruz" dedi. Mahkemeye delil olarak sunulan olaya ilişkin görüntülerde ise salgınların yüzleri seçilemedi.

KOŞARAK DUVARA KAFA ATTI

Tanığın mahkemede ifade verdiği esnada "Deli" lakaplı sanık, oturduğu yerden aniden kalkarak koşa koşa duvara kafa attı. Mahkeme salonunda kimse ne olduğunu anlayamazken sanığın hareketi duruşmayı engelleme girişimi olarak değerlendirildi. Adli tıp doktoru sanığın durumunun ciddi olmadığını tespit etti ve duruşmaya devam edildi.

SANIKLARA BERAAT, MAĞDURLARA SORUŞTURMA

Delil yetersizliğinden iki sanık da olaydan beraat etti. Hakim ayrıca mağdur çiftin yalan tanıklık yaptığı şüphesiyle haklarında soruşturma başlatılmasını önerdi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan tuhaf anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, oturan sanığın hiçbir şey demeden aniden kalktığı ve koşarak duvara kafa attıktan sonra yere düştüğü anlar yer aldı.