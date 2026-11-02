Isparta\'da son bir haftada 22 bin 772 kişi sorgulandı, aranan 28 kişi yakalandı

Isparta'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 22 binden fazla kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada il genelinde polis sorumluluk bölgesinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 22 bin 772 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı. Ayrıca denetimlerde 12 bin 102 araç kontrol edilirken, 2 ruhsatsız silah, 180 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 0,93 gram metamfetamin ele geçirildi.