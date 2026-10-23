Isparta Gönen\'de 13 bin kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Isparta Gönen'de 13 bin kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda kağıda emdirilmiş 13 bin kullanımlık sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde tacirlerine yönelik Gönen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kağıda emdirilmiş 13 bin kullanımlık sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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