İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem anında kaydedilen bir görüntü kısa sürede viral oldu. Beylikdüzü'nde depreme evinde temizlik yaparken yakalanan bir kadın, halkın sokaklara döküldüğü anlarda rahatlığından bir an bile ödün vermeden elindeki bezle camları silmeye devam etti.
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24.04.2025 09:21:16. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul 6,2 ile sallanırken temizliğe devam etti - Son Dakika
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