İstanbul Adliyesi'ne saldırı soruşturmasında 96 şüpheliden 48'ine tutuklama talep edildi - Son Dakika
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İstanbul Adliyesi'ne saldırı soruşturmasında 96 şüpheliden 48'ine tutuklama talep edildi

6 Şubat'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 48 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.

09.02.2024 20:19  Güncelleme: 20:23
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İstanbul Adliyesi'nde polis kontrol noktasına, 6 Şubat'ta DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla (43) ve Pınar Birkoç (23) tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 96 şüpheliden 48'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi.

İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde gerçekleşen terör saldırısının ardından Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adlı 2 terörist ölü ele geçirilmişti. Saldırıda tesadüfen oradan geçmekte olan Dilfiraz Karataş hayatını kaybederken, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Adliyesi'ne saldırı soruşturmasında 96 şüpheliden 48'ine tutuklama talep edildi

96 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan 96 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu için 2 Başsavcı Vekili ve 35 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

İstanbul Adliyesi'ne saldırı soruşturmasında 96 şüpheliden 48'ine tutuklama talep edildi

48 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Şüphelilerin sorguları saat 14.00 sıralarında başladı. Şüphelilerin sorguları akşam saatlerinde tamamlandı. Savcılık, 96 şüpheliden 48'inin tutuklanması, diğer 48'inin ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmesine karar verdi. Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliklerine çıkarılacak.

İstanbul Adliyesi'ne saldırı soruşturmasında 96 şüpheliden 48'ine tutuklama talep edildi
Öldürülen terörist Pınar Birkoç

NE OLMUŞTU?

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti. Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.

İstanbul Adliyesi'ne saldırı soruşturmasında 96 şüpheliden 48'ine tutuklama talep edildi
Öldürülen terörist Emrah Yayla (Ortada)
İstanbul Adliyesi\'ne saldırı soruşturmasında 96 şüpheliden 48\'ine tutuklama talep edildi

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    Yorumlar (1)

  • mert çelik: etrafında kan varmı,yoksa bunlar amerıkan robotumu nedır fotolarda pek bellı olmuyor 2 32 Yanıtla

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Adliyesi'ne saldırı soruşturmasında 96 şüpheliden 48'ine tutuklama talep edildi - Son Dakika


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