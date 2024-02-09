İstanbul Adliyesi'nde polis kontrol noktasına, 6 Şubat'ta DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla (43) ve Pınar Birkoç (23) tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 96 şüpheliden 48'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi.
İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde gerçekleşen terör saldırısının ardından Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adlı 2 terörist ölü ele geçirilmişti. Saldırıda tesadüfen oradan geçmekte olan Dilfiraz Karataş hayatını kaybederken, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan 96 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu için 2 Başsavcı Vekili ve 35 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
Şüphelilerin sorguları saat 14.00 sıralarında başladı. Şüphelilerin sorguları akşam saatlerinde tamamlandı. Savcılık, 96 şüpheliden 48'inin tutuklanması, diğer 48'inin ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmesine karar verdi. Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliklerine çıkarılacak.
İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti. Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.
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Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul Adliyesi'ne saldırı soruşturmasında 96 şüpheliden 48'ine tutuklama talep edildi - Son Dakika
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