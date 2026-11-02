İstanbul Bakırköy'de yol tartışmasında aile, sürücüyü tokatlayıp kıyafetlerini yırttı - Son Dakika
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İstanbul Bakırköy'de yol tartışmasında aile, sürücüyü tokatlayıp kıyafetlerini yırttı

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İstanbul Bakırköy\'de yol tartışmasında aile, sürücüyü tokatlayıp kıyafetlerini yırttı
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İstanbul Bakırköy\'de yol tartışmasında aile, sürücüyü tokatlayıp kıyafetlerini yırttı
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İstanbul Bakırköy Florya'da dün yol verme tartışmasında iddiaya göre araçlarından inen anne, baba ve oğulları, tartıştıkları genç sürücüye küfür ve hakaret edip tokat attı. Saldırıda sürücünün kıyafetleri yırtılırken çevredekiler tarafları sakinleştirdi, o anlar kameraya yansıdı.

Bakırköy'de yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir genç, tartıştığı ailenin saldırısına uğradı. Küfür, hakaret ve tokat darbelerinin hedefi olan sürücünün kıyafetleri de yırtılırken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Bakırköy Florya Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Araçlarından inen anne, baba ve oğulları, tartıştıkları gence önce hakaret ve küfür ederken, ardından tokat atmaya başladı. Saldırı sırasında ailenin saldırdığı sürücünün kıyafetleri yırtılırken, çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları sakinleştirdi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
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