İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada - Son Dakika
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3.Sayfa

İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada

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İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı. Dehşete düşüren kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

29.08.2024 09:39
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Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazası meydana geldi. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 2'si ağır 38 kişi de yaralandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

SEFERLER TAMAMEN DURDU

Bu arada kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalışıyor. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu.

Olay yerinden kareler;

İstanbul'da 10 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada
İstanbul'da 10 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada
İstanbul'da 10 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada
İstanbul'da 10 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada
İstanbul\'da 1 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada

Küçükçekmece, İstanbul, 3-sayfa, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • sebahattin şentürk: Ahhhhh güzelim istanbulll ahhh kimlere kaldı önüne geleni işe alıyorlar torpil yapıyorlar denetim yok eğitim yok kültür hiç yok saygı yok bu insanların değeri yokmuş gibi hareket ediyorlar çok çok geçmiş olsun tüm kardeşlerimize 70 24 Yanıtla
  • Ömer Tunç: şöförler traktör kullanır gibi metrobüs kullanıyor telefonla oynuyor çekirdek bile yiyeni gördüm 54 3 Yanıtla
  • ferhat eser: durum vahimmiş yaralılara acil şifalar diliyorum çok geçmiş olsun 30 1 Yanıtla
  • sebahattin şentürk: Bu insanların değeri yokmu Ekooo tatilde hizmet yapıyor gibi gözüküyor reklama konsere para var ama bizim insanlara hizmet yok yazlık onca insan işine gücüne gidiyor tamam kaza olur ama sen şöförleri denetleme önüne gelemi al işe 12 10 Yanıtla
  • Salih Gökçek: Yaralılara acil şifalar diliyorum 19 0 Yanıtla
  • Ümit Onur: Beceriksizlikte şampiyonlar ligindeyiz... Hayaller paris gerçekler İSTANBUL..!!! 13 3 Yanıtla
  • Okan Çolak: Bütün toplu taşımaların denetime ihtiyacı var ralli yapar gibi kullanan bile var dolmusları hic sormayın valize ucret alanmi istersiniz ayni yere farklı ucret alanmı istersiniz daha neler neler valiz icin ekstra ara talep eden 34 M 5860 dolmuşun plakası . 8 2 Yanıtla
  • güneri polat: Hız temel sebep,araç şöförü yaklaşık 30 tonluk bir kütle ile o hızla küçük bir ani direksiyon hareketinde kontrolün zorlaşacağından haberi yok. 5 0 Yanıtla
  • Taner Ozkaya: Ekrem tatilde 2 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic: surdan bile insanoğluna yuklenenler var. ayni tayfa edirne deki teen kazasinda kader dedi. 0 0 Yanıtla
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