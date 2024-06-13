İstanbul\'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Talimatı" gereğince kamyon, çekici ve tankerlerin D-100, D-650 ile 0-4 yollarına girmesi, 14 Haziran saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran saat 05.00'e kadar yasaklandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile bayram tatilinin aynı döneme rastlaması dolayısıyla vatandaşların 14-15 Haziran'da özellikle büyükşehirlerden diğer kentlere, turizm bölgelerine gidebileceği belirtildi. Bu nedenle taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği göz önünde bulundurularak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla tedbirlerin alındığı aktarıldı.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA 2 GÜNLÜK YASAK

Valilikten yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın 'Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Talimatı' gereğince; 2024 Kurban Bayramı tatili ile 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla; Kamyon, çekici, tır vb. ağır tonajlı araçların, 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06:00'dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05:00'a kadar D-100 Karayolu, O-7 (Kuzey Marmara), O- 3(TEM) ve tüm bağlantı yolları ile ilimizin doğu çıkış yönünde seyretmesine müsaade edilmemesine karar verilmiştir." denildi.

"AĞIR TONAJLI ARAÇLAR SADECE DOĞU-BATI YÖNÜNDE ŞEHRE GİREBİLİRLER"

Valilik açıklamasının devamında, "Tedarik süreçlerinin aksamaması için, yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici, tanker cinsi taşıtların özellikle ana arterler haricindeki güzergâhlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir. Ağır tonajlı araçların doğu - batı yönünde şehre girmesi yönünde herhangi bir kısıtlama kararı alınmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.