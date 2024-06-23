İstanbul\'da akılalmaz olay! Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü

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İstanbul Eyüpsultan'da, sürücüsünün park etmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, denize düştü. Sürücü kapıyı açarak son anda kendini otomobilden dışarıya attı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Olay, saat 11.00 sıralarında, Ayvansaray mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 35 ABS 704 plakalı otomobilini sahil kenarına park etmeye çalışan sürücü Murat G., bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil denize düşerken sürücü ise son anda kapıyı açarak kendini dışarı attı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Otomobil denize gömülürken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Otomobilin denizden çıkarılması için çalışma devam ediyor.