İstanbul'da bir garip olay: Çorbacıda kendini vurdu, işletmeci kameranın fişini çekti - Son Dakika
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İstanbul'da bir garip olay: Çorbacıda kendini vurdu, işletmeci kameranın fişini çekti

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Beyoğlu'nda çorbacıda küfür nedeniyle 2 kişi kavga etti. Birbirine giren şahıslardan Ahmet K.'nın arbede sırasında belinden çıkardığı silah ateş aldı, kendi bacağını vurdu. Diğer şahıs Eren A. olay yerinden kaçarken, çalışanlar ise yaralı Ahmet K.'yı mekandan çıkartıp kaldırıma bıraktı. İş yerini temizleyip, güvenlik kamerasının fişini çekti.

01.12.2024 12:18  Güncelleme: 12:37
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Beyoğlu'nda çorbacıda iddiaya göre küfür nedeniyle 2 kişi arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında taraflardan biri silahla kendini bacağından yaraladı. Yaralı Ahmet K. çalışanlar tarafından çorbacıdan dışarı çıkarılırken, çalışanlar iş yerinde yerleri temizledi; güvenlik kamerasının fişini çekti. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri kavgaya karışanları ve işletmeciyi gözaltına aldı.

Olay, 23 Kasım saat 01.00 sıralarında Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Ahmet K. çorbacıya gelerek sipariş verdi. Ahmet K.'nin ardından Eren A.'da farklı bir masaya oturup sipariş verdi. Taraflar çorba içtikleri sırada Ahmet K. iddiaya göre küfürlü konuşmaya başladı. Küfürleri üstüne alınan Eren A. da Ahmet K.'ye 'Bana mı küfür ettin' diyerek tepki gösterdi. Ahmet K.'nın 'Evet sana küfür ettim' demesi üzerine iki kişi arasında kavga çıktı.

KAVGADA KENDİNİ VURDU

Kavgada birbirlerini yumruklayan taraflardan Ahmet K., silahını çektiği sırada arbede yaşandı. Arbede sırasında elindeki silah ateş alan Ahmet K. kendini bacağından vurdu. Olayda Ahmet K. yaralanırken, Eren A. ise iş yerinden çıkarak kaçtı. Bir süre sonra işletmeci ve çalışanlar Ahmet K.'yi dışarıya taşıyarak kaldırıma bıraktı. O sırada çalışanlar işyerinde temizlik yapıp yerleri sildikten sonra güvenlik kamerasının fişini çekti.

İstanbul'da bir garip olay: Çorbacıda kendini vurdu, işletmeci kameranın fişini çekti

ÇALIŞANLAR İŞ YERİNDE TEMİZLİK YAPTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ahmet K.'nin kaldırımda yaralı halde yattığını belirledi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerasını incelemek istedi ancak fişinin çekildiğini gördü. İş yerinde temizlik yapıldığından şüphelenen polis, güvenlik kamerasını sökerek emniyete götürdü.

İstanbul'da bir garip olay: Çorbacıda kendini vurdu, işletmeci kameranın fişini çekti

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Cihazda yapılan incelemede olayın görüntülerine ulaşıldı. Ahmet K. ile Eren A.'nın kavga ettiği ve yaşanan arbedede Ahmet K.'nin bacağından vurulduğu, Eren A.'nın ise, olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Ahmet K.'nin dükkan önüne çıkarıldığının ve bu sırada çalışanlar tarafından iş yerinin temizlendiği belirlendi. Devam eden çalışmalarda Eren A., olayda kullandığı silahla Okmeydanı'nda yakalandı. Delilleri karartan iş yeri müdürü Mehmet K. (53) ise gözaltına alındı.

İstanbul'da bir garip olay: Çorbacıda kendini vurdu, işletmeci kameranın fişini çekti

KAVGAYA KARIŞAN ŞÜPHELİ SERBEST

Emniyete götürülen Eren A.'nın poliste daha önceden 9, Mehmet K.'nin ise 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 'Suç delillerini karartmak' suçundan hakkında adli işlem başlatılan Mehmet K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Eren A. ise sevk edildiği mahkemece 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adli kontrolle serbest bırakıldı.

KENDİNİ VURAN ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Hastanede tedavi gören Ahmet K.'nin poliste daha önceden 18 suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca 'Dolandırıcılık' suçundan aranan Ahmet K.'nin taburcu olması sonrasında cezasının 1 ay ertelendiği, 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

İstanbul\'da bir garip olay: Çorbacıda kendini vurdu, işletmeci kameranın fişini çekti

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Beyoğlu, Kavga, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da bir garip olay: Çorbacıda kendini vurdu, işletmeci kameranın fişini çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ibrahim seven:
    herkes serbest bırakılmış adamın 18 suç kaydı artı dolandırıcılıktan araniyormus böyle bir olaya karışıyor ve hala serbest bu nasıl bir düzen anlamadım 5 0 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    ne yaparsa yapsınlar biz ekmeğimizin peşindeyiz diyen esnaf tavrıdır bu 4 1 Yanıtla
  • oktay sayar:
    çorbacıya ,iş çıkarmışlar :) 2 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    dışarda vursaymis ya 1 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    herkes serbest galmiş sanki hocam yine ölen öldügü ile galmis 0 0 Yanıtla
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