İstanbul\'da çakarlı lüks cipiyle sehayat eden kadın sürücü tartışma yarattı

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İstanbul Etiler'de ünlü bir alışveriş merkezinin önünde cep telefonuyla kaydedilen görüntü kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.

YASAK TANIMADI

Lüks cipte tek başına seyahat eden genç bir kadının aracına çakar taktığı dikkatlerden kaçmazken görüntülerin çekildiğini fark etmesiyle hızını artırarak dönülmesi yasak olan yoldan dönerek bölgeden uzaklaştı.

İÇİŞLERİ BAKANI'NA ÇAĞRIDA BULUNDULAR

İnternete düşen video tartışmalara neden olurken görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulunarak gereğinin yerine getirilmesini talep etti.

CEZASI 138 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Son dönemde izinsiz çakar kullanımı iyiden iyiye artarken 2025 yılı itibarıyla, çakar lamba veya siren sistemlerini izinsiz kullanan sürücülere ilk seferde 138 bin 172 TL tutarında para cezası uygulanıyor. Bir yıl içinde iki ve daha fazla ihlal durumunda ise 276 bin 345 TL ceza kesilmekte.