İstanbul\'da Çocuğa Şiddet Uygulayan Şüpheli Yeniden Tutuklandı

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İstanbul'da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli şahıs hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştır.

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan çocuğa şiddet uygulayan şüpheli A.K, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 09.10.2024 tarihinde "Kasten Yaralama" suçundan tutuklanmıştır.

Ayrıca kamu davası da açılan şüpheli hakkında İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 21.10.2024 tarihinde adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.

Olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkeme kararına itiraz edilmiş olup şüpheli hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştır.