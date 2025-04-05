Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi - Son Dakika
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Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

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İstanbul Kurnaköy gişelerde tırın altına giren araçtaki 3'ü kadın 4 kişi feci şekilde can verdi. Otomobilin kağıt gibi ezildiği kazanın nedeni henüz tespit edilemedi.

05.04.2025 10:35  Güncelleme: 10:57
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Bayram tatili dönüşü, Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil tırın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobilin kağıt gibi ezildiği kazada 3'ü kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Aracın son hali çarpmanın şiddetini gözler önüne sererken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi
Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi
Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

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Son Dakika 3.Sayfa Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Umut:
    bu tırların arka tarafına araçları durduracak neden stoper takılmıyor. Ülkede devamlı bu şekilde kazalar oluyor ve insanlar can veriyor 40 11 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Allah ım yaşatmasın kimseye böyle kaza nolur yollarda sabırlı ve yavaş gidin. aceleye hiç gerek yok acele giden ecele gider... 21 6 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    gişelerde duran kamyona arkadan çarpacak kadar nasıl bir hız yapıyordunuz yahu 7 0 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Var takılıyor. Yerden 30 cm yüksekliğinde. Arkadan gelen araç farkettiğinde ani ve sert bir şekilde frene basınca aracın burnu yere yapışıyor. Bu 30 cmlik yere aracın burnu girince o hızla geriside giriyor zaten. Sebep, aşırı hız oluyor. Her zaman arkadan çarpan aracın burnu yere yapışarak girer ve ilk önce kaput yerinden çıkar. 1 2 Yanıtla
  • Her Telden null:
    Allah rahmet etsin kağıt gibi olmuş koca Araba 1 0 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    hız sabitleme sorunu gibi gözüküyor..yada sürücü hatası.. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi - Son Dakika
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