Bayram tatili dönüşü, Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil tırın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otomobilin kağıt gibi ezildiği kazada 3'ü kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Aracın son hali çarpmanın şiddetini gözler önüne sererken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi - Son Dakika
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