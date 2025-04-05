Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

Erol Yurt:

Var takılıyor. Yerden 30 cm yüksekliğinde. Arkadan gelen araç farkettiğinde ani ve sert bir şekilde frene basınca aracın burnu yere yapışıyor. Bu 30 cmlik yere aracın burnu girince o hızla geriside giriyor zaten. Sebep, aşırı hız oluyor. Her zaman arkadan çarpan aracın burnu yere yapışarak girer ve ilk önce kaput yerinden çıkar.