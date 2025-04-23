İstanbul\'daki deprem anı güvenlik kamerasında

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAKLARA ATTI

Depremin ardından kent genelinde vatandaşlar sokağa döküldü. Vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı. Bağcılar'da vatandaşlar depremin ardından Bağcılar Millet Bahçesi'ne geldi.

Beşiktaş Bebek'te depremin etkisiyle çevredeki dükkanlarda ve kafelerde bulunan vatandaşlar sokağa koştu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla yakınlarını aradı.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan İstanbul'u sokağa döken 6.2'lik deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların kaçıştığı görüldü.