İstanbul'da Dolandırıcılık Skandalı: 10 Milyon Dolar - Son Dakika
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İstanbul'da Dolandırıcılık Skandalı: 10 Milyon Dolar

İstanbul\'da Dolandırıcılık Skandalı: 10 Milyon Dolar

Yalçın K., kendisini albay tanıtan Atilla Ç. tarafından 10 milyon dolarlık dolandırıcılığa uğradı.

20.09.2024 14:54
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İstanbul'da kendisini 'albay' ve SAT komandosu olarak tanıtan şahıs tarafından dolandırıldığını iddia eden iş adamı Yalçın K., Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan ve dolandırıcılığın boyutunun 2017'den bu yana 10 milyon doları aştığını belirten Avukat Sibel Kılıç, "Suç örgütü faaliyeti çerçevesinde müvekkilimin neredeyse tüm malvarlıkları ve birikimi ele geçirilmiştir. Şüpheli ve ona yardım eden her bir şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde yer alan iddiaya göre, 31 Temmuz 2024'de iş adamı Yalçın K.'nın ailesiyle birlikte yaşadığı Başakşehir'de bulunan villasına hacze gelindi. Bunun üzerine yapılan araştırmalar sonucu Yalçın K.'nın yıllarca kendisini 'albay' olarak tanıtan, istihbaratta çalıştığını ve SAT Komandosu olduğunu söyleyen Atilla Ç. tarafından dolandırıldığı tespit edildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, dolandırıcılık eylemlerinin 2017'den beri devam ettiği aktarılırken, dilekçede yer alan bir eylemde iddiaya göre şüpheli Atilla Ç.'nin; Yalçın K.'ya oğlu Yavuz K.'nın Beşiktaş'ta bulunan bir gece kulübünde bazı kişilerle tartıştığını, bu kişilerin çok tehlikeli kişiler olduklarını, Yavuz'un hayatının tehlikede olduğunu, öldüreceklerini ama kendisinin olaya el attığını, adamlarla görüşüp onları ikna ettiğini fakat bu kişilere 500 bin dolar ödenmesi gerektiğini ama 350 bin dolara ikna ettiğini söyledi. Oğlunun hayatının sözde tehdit altında olduğunu öğrenen Yalçın K. ise korku ve panikle dairesini satıp, üzerine nakdi birikimini ekleyerek 350 bin doları şüpheliye verdi.

Dilekçede yer alan iddialara göre ayrıca, şüpheli Atilla Ç.'nin, Yalçın K.'ya kurduğu baskıyla ve diğer şüpheliler D.Ç., G.B., B.Ü., Ş.G. ve Avukat İ.A. ile birlikte Yalçın K.'nın Avcılar'daki taşınmazlarını, Bahçeşehir'deki villa tipi evini, arabasını ve Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ndeki arsalarını hep bir borç para ve faiz teminatı adı altında ele geçirdi ve ele geçirilmesini sağladı.

"Dolandırıcılığın boyutu 10 milyon doların üzerinde"

Dolandırıcılığın boyutunun 2017'den bu yana 10 milyon doları aştığını belirten müşteki avukatı Sibel Kılıç, "Tüm bu olaylar tarafıma intikal ettiğinde, günlerce dosyalar, banka kayıtları, tapular araştırılıp, yıllara yayılan bu dolandırıcılık, gasp, tehdit suçlarına konu olaylar silsilesi açığa çıktı. Şüpheli Atilla Ç. hileli davranışlarla önce müvekkil ve ailesinin güvenini kazanmış sonra da diğer şüphelilerle birlikte sistematik bir eylem bütünlüğü içinde müvekkilin malvarlıklarına, neredeyse tüm birikimlerini ele geçirmiş, müvekkilin zararına kendi menfaatlerine yarar sağlamışlardır. Korku ve desiselerle, aldatmacalarla, tehditle müvekkilin malvarlığının elinden alınarak, şüphelilerce menfaat elde edilmesi ile nitelikli dolandırıcılık suçu dahil bir çok suç tipinin maddi ve manevi unsurları oluşmuştur. Atilla Ç., yönetiminde ve onunla birlikte sistematik olarak olaylar zincirine dahil olan, müvekkilin mal varlıklarını hileyle ele geçiren, kısmen borç para verdiği ve faiz talep ettiği söylenen, müvekkili aldatarak ve ailesine yönelecek bir zarar korkusuyla senetler imzalatan, gayrimenkullerine el koyan sanıkların eylemlerine uyan suçlar nedeniyle cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Dolandırıcılık Skandalı: 10 Milyon Dolar - Son Dakika

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