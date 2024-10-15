İstanbul'da bir düğün konvoyuna katılan araçlar, tünel kapatarak trafiği olumsuz yönde etkiledi. Konvoydaki sürücüler tünele girdikten sonra bir anda dururken, araçlarda bulunanların ise aşağıya indiği görüldü.
Konvoy nedeniyle tünelde sıkışan bir başka sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde, konvoydan yükselen korna sesleri ve damadın yakınlarının fotoğraf ve video çektiği anlar yer aldı. Bazı kişiler ise meşaleler yaktı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da 'düğün konvoyu' terörü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?