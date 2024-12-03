İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt

Geniş Video İzle

İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt olurken, 2. sırada 16 bin 283 suçla Fatih, 3 sırada ise 14 bin 977 suçla Küçükçekmece yer aldı. Megakent'te en az suçun işlendiği ilçe ise 403 suçla Adalar oldu. Hatırlanacağı üzere İstanbul'un Esenyurt ilçesi son olarak 14 yaşındaki çocuğu istismar ettiği iddia edilen bir zanlının evine yapılan operasyonla gündeme gelmişti.

03.12.2024 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da son dönemde kriminal olayların sayısında dikkat çeken bir artış yaşanırken, Megakent'te en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçeler de tek tek listelendi.

İLÇELER TEK TEK SIRALANDI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaştığı verilere göre İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt olurken onu 16 bin 283 suçla Fatih izledi.

PENDİK 4. SIRADA YER ALDI

Listenin 3. sırasında ise 14 bin 977 suçla Küçükçekmece yer aldı. En fazla kriminal olayın 4. ilçe 13 bin 863 suçla Pendik olurken listedeki diğer ilçeler şu şekilde sıralandı;

5. Kadıköy (12 bin 787 suç)

6. Ümraniye (11 bin 759 suç)

7. Gaziosmanpaşa (11 bin 332 suç)

8. Bağcılar (11 bin 84 suç)

9. Şişli (10 bin 910 suç)

10. Beyoğlu (10 bin 762 suç)

EN GÜVENLİ İLÇE ADALAR

Erdinç'in X hesabından paylaştığı videoda verdiği bilgiler göre İstanbul'da en az suçun işlendiği ilçe ise 403 suçla Adalar oldu.

ESENYURT İSTİSMAR OPERASYONUYLA GÜNDEMDE

Kriminal olayların en fazla yaşandığı ilçe olan Esenyurt ise son günlerde Emniyet'in istismarcı bir şahsa yönelik operasyonuyla gündeme gelmişti.

İSTİSMAR OPERASYONUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla evine gelen polisi vuran şahıs sonrasında ise Özel Harekat Polisleri baskın düzenleyene kadar önce çocuğun daha sonra ise kendi kafasına sıkmıştı. Ortaya çıkan fotoğraflar büyük ses getirmişti.

İstanbul\'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt

Küçükçekmece, Esenyurt, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Adalar, Fatih, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Seyhan Aktaş:
    esenyurt,tun kandilden bi farkı yokki 34 2 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Adaları ilçeden mi sayıyosunuz ???? 9 3 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    ADANA -SAMSUN-ESENYURT SABIKASI KABARIK İL VE İLÇELER 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:33 İstanbul’da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt
14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
22:03 Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
21:52 Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
21:09 Muhalifler Hama’da 8 kasabayı daha aldı İşte Suriye’deki son durum Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum
21:09 Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 16:41:08. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.