Hamile kadını kaçırmaya çalışan şüpheliler eşi gelince kurşun yağdırdı

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İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Aşık Veysel Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi'nde dün saat 16.30 sıralarında dehşet veren bir olay yaşandı. Beş aylık hamile Şeyda Şahin (31), caddede yürürken kendisini takip eden T.A.B. (37) ile E.B.B. (38) isimli iki şüpheli yanına geldi.

HAMİLE KADINI TAKİP EDİP KAÇIRMAK İSTEDİLER

Sivil polis olduğunu söyleyen şüpheliler, kendilerini Gülçin Özkan adında bir kadının yanına götürmesini istedi. Şahısların hareketlerinden şüphelenen Şahin, bahsettiklerini kadını tanımadığını belirterek bir butiğe girip eşini aradı. Kadının haber vermesiyle olay yerine gelen eşi İbrahim Şahin ile şüpheliler arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ BACAĞINDAN VURDULAR

Şüphelilerden biri yanında bulundurduğu silahla İbrahim Şahin'e ateş etti. Kurşun şans eseri cebindeki telefona isabet eden Şahin, sol bacağından yaralandı. Kardeş oldukları öğrenilen iki şüpheli ise silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göztepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheliler ise Ataşehir Asayiş Büro Ekiplerince işlettikleri büfede yakalanarak gözaltına alındı.

"SORGUSUZ SUALSİZ SİLAHINI ÇIKARDI"

Yaşananları anlatan İbrahim Şahin, eşinin yanına gelen şahısların kendilerini polis olarak tanıttığını ve esnafın müdahalede bulunduğunu belirtti. Daha sonra kendisinin olay yerine geldiğini aktaran Şahin, "Kurşunlandığım yerde o şahsı görüyorum. Sonra koluna giriyorum, 'Madem sivil polissiniz, bana kimliğini gösterin. Benimle uğraşmayın, sorunuz kötü olur' dedim.'O insan benim eşim, gebe. Yani ne olursa olsun bana bir açıklama yapılabilir, polis iseniz kimliğinizi gösterin. Değilseniz de sebebini söyleyin' dedim. Orada aramızda tartışma çıktı, kavga ettik. Beni vuran şahıs sorgusuz sualsiz silahını çıkardı. Ben de silahını çıkarttığını görünce silahına sarıldım. Ön cebime isabet etti. Allah'tan orada telefonun varmış da telefona isabet etti. Telefon parçaları, bacağımda ve telefon darbesiyle beraber bacaktaki kaba kemik kırılıyor. 5 gün içerisinde ameliyata geçeceğim. Tanımıyoruz şahsı." dedi.

"'GEBE OLMAN BENİ İLGİLENDİRMEZ' DEDİ"

Şeyda Şahin ise yaşadığı dehşeti şu ifadelerle anlattı:

"Butiğe girdim. Eşim beni oraya bıraktı. Butiğe sığınmak zorundaydım. Dışarı zaten çıkamadım. Dışarıdan silah sesini duyduktan sonraben kendimi kaybettim. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir anda oldu. Yolda yürürken ben akrabama gidecektim çay içmeye. Bir anda beyefendi benim yanıma geldi. 'Beni Gülçin Özkan'ın yanına götürmeni istiyorum' dedi. 'Götür' dedi, zorladı. 'Beyefendi, ben sizi tanımıyorum, kimsiniz?' dedim. 'Beni götüreceksin' dedi. Ondan sonra bana sivil polisim dedi. 'Beyefendi ama ben sizi tanımıyorum, siz beni tanıyor musunuz?' diye sordum. Tanıyıp tanımadığımı söylemedi bana. Esnaf zaten korktuğu için hiçbir şey yapamadı. Bir tane esnaf sahibi çıktı kapıya. O 'Ne oluyor kardeş?' dedi. O da 'seni ilgilenmez birader' dedi. Adam içeri girdi korkudan. 'Hamileyim' dedim. 'Gebe olman beni ilgilendirmez' dedi."

"AYAĞINA SIKMIŞLAR"

Esnaf Okan Ayvalıtaş, kapıda beklerken iki kişinin konuştuğunu gördüğünü belirterek, "Biraz hararetli konuşuyorlardı. Hani bir şey anlamadım. Çok normal kendi aralarındaki bir muhabbettir diye düşündüm. Sonra kız arkadaşım dükkandayken geldi baktı. Yani eşini bırakmış içeriye, olay başına gelen insan. Geldi içeriye bıraktı eşini. Ondan sonra çıkmış gitmiş kapıdan. O sıra zaten olay gerçekleşmiş. Ayağına sıkmışlar sanırım. Ben geldiğimde kamera kayıtlarına baktığımda, yapanın o benim kapıda gördüğüm kişiler olduğunu gördüm. Şans eseri hatta mermi de telefonuna denk gelmiş." dedi.

"ÇOK PROFESYONELDİ"

Olayın gerçekleştiği oto yıkamada çalışan Gencol Azizoğlu, "Oradan köpük dolduruyordum. Birileri arkamıza geldi, tak diye bir silah sesi duyuldu. Arkamıza baktık. Neyin ne olduğunu anlamadık. Baktığımız zaman üç kişi olduğunu gördük." dedi. Hızır Çoban ise, "Orada silah sesi geldi. Adam yıkıldı.Çok da profesyoneldi." ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN KARDEŞLERİN SUÇ DOSYALARI KABARIK

Saldırganlardan T.A.B.'nin "Kasten yaralama", "Tehdit", "Yağma" ve "Kötü muamele" suçlarından toplam 10 adet suç kaydı bulunduğu, E.B.B.'nin ise "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından toplam 7 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.