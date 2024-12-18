Hamile kadını kaçırmaya çalışan şüpheliler eşi gelince kurşun yağdırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hamile kadını kaçırmaya çalışan şüpheliler eşi gelince kurşun yağdırdı

Geniş Video İzle

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan iki şahıs, hamile bir kadını takip edip kaçırmak istedi. Şahıslardan şüphelenen kadının haber vermesiyle olay yerine gelen eşi ile şüpheliler arasında tartışma çıktı. Kadının eşi, şüphelilerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı.

18.12.2024 17:32  Güncelleme: 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Aşık Veysel Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi'nde dün saat 16.30 sıralarında dehşet veren bir olay yaşandı. Beş aylık hamile Şeyda Şahin (31), caddede yürürken kendisini takip eden T.A.B. (37) ile E.B.B. (38) isimli iki şüpheli yanına geldi.

HAMİLE KADINI TAKİP EDİP KAÇIRMAK İSTEDİLER

Sivil polis olduğunu söyleyen şüpheliler, kendilerini Gülçin Özkan adında bir kadının yanına götürmesini istedi. Şahısların hareketlerinden şüphelenen Şahin, bahsettiklerini kadını tanımadığını belirterek bir butiğe girip eşini aradı. Kadının haber vermesiyle olay yerine gelen eşi İbrahim Şahin ile şüpheliler arasında tartışma çıktı.

Hamile kadını kaçırmak isteyen şüpheliler eşine kurşun yağdırdı

EŞİNİ BACAĞINDAN VURDULAR

Şüphelilerden biri yanında bulundurduğu silahla İbrahim Şahin'e ateş etti. Kurşun şans eseri cebindeki telefona isabet eden Şahin, sol bacağından yaralandı. Kardeş oldukları öğrenilen iki şüpheli ise silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göztepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheliler ise Ataşehir Asayiş Büro Ekiplerince işlettikleri büfede yakalanarak gözaltına alındı.

"SORGUSUZ SUALSİZ SİLAHINI ÇIKARDI"

Yaşananları anlatan İbrahim Şahin, eşinin yanına gelen şahısların kendilerini polis olarak tanıttığını ve esnafın müdahalede bulunduğunu belirtti. Daha sonra kendisinin olay yerine geldiğini aktaran Şahin, "Kurşunlandığım yerde o şahsı görüyorum. Sonra koluna giriyorum, 'Madem sivil polissiniz, bana kimliğini gösterin. Benimle uğraşmayın, sorunuz kötü olur' dedim.'O insan benim eşim, gebe. Yani ne olursa olsun bana bir açıklama yapılabilir, polis iseniz kimliğinizi gösterin. Değilseniz de sebebini söyleyin' dedim. Orada aramızda tartışma çıktı, kavga ettik. Beni vuran şahıs sorgusuz sualsiz silahını çıkardı. Ben de silahını çıkarttığını görünce silahına sarıldım. Ön cebime isabet etti. Allah'tan orada telefonun varmış da telefona isabet etti. Telefon parçaları, bacağımda ve telefon darbesiyle beraber bacaktaki kaba kemik kırılıyor. 5 gün içerisinde ameliyata geçeceğim. Tanımıyoruz şahsı." dedi.

Hamile kadını kaçırmak isteyen şüpheliler eşine kurşun yağdırdı

"'GEBE OLMAN BENİ İLGİLENDİRMEZ' DEDİ"

Şeyda Şahin ise yaşadığı dehşeti şu ifadelerle anlattı:

"Butiğe girdim. Eşim beni oraya bıraktı. Butiğe sığınmak zorundaydım. Dışarı zaten çıkamadım. Dışarıdan silah sesini duyduktan sonraben kendimi kaybettim. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir anda oldu. Yolda yürürken ben akrabama gidecektim çay içmeye. Bir anda beyefendi benim yanıma geldi. 'Beni Gülçin Özkan'ın yanına götürmeni istiyorum' dedi. 'Götür' dedi, zorladı. 'Beyefendi, ben sizi tanımıyorum, kimsiniz?' dedim. 'Beni götüreceksin' dedi. Ondan sonra bana sivil polisim dedi. 'Beyefendi ama ben sizi tanımıyorum, siz beni tanıyor musunuz?' diye sordum. Tanıyıp tanımadığımı söylemedi bana. Esnaf zaten korktuğu için hiçbir şey yapamadı. Bir tane esnaf sahibi çıktı kapıya. O 'Ne oluyor kardeş?' dedi. O da 'seni ilgilenmez birader' dedi. Adam içeri girdi korkudan. 'Hamileyim' dedim. 'Gebe olman beni ilgilendirmez' dedi."

"AYAĞINA SIKMIŞLAR"

Esnaf Okan Ayvalıtaş, kapıda beklerken iki kişinin konuştuğunu gördüğünü belirterek, "Biraz hararetli konuşuyorlardı. Hani bir şey anlamadım. Çok normal kendi aralarındaki bir muhabbettir diye düşündüm. Sonra kız arkadaşım dükkandayken geldi baktı. Yani eşini bırakmış içeriye, olay başına gelen insan. Geldi içeriye bıraktı eşini. Ondan sonra çıkmış gitmiş kapıdan. O sıra zaten olay gerçekleşmiş. Ayağına sıkmışlar sanırım. Ben geldiğimde kamera kayıtlarına baktığımda, yapanın o benim kapıda gördüğüm kişiler olduğunu gördüm. Şans eseri hatta mermi de telefonuna denk gelmiş." dedi.

"ÇOK PROFESYONELDİ"

Olayın gerçekleştiği oto yıkamada çalışan Gencol Azizoğlu, "Oradan köpük dolduruyordum. Birileri arkamıza geldi, tak diye bir silah sesi duyuldu. Arkamıza baktık. Neyin ne olduğunu anlamadık. Baktığımız zaman üç kişi olduğunu gördük." dedi. Hızır Çoban ise, "Orada silah sesi geldi. Adam yıkıldı.Çok da profesyoneldi." ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN KARDEŞLERİN SUÇ DOSYALARI KABARIK

Saldırganlardan T.A.B.'nin "Kasten yaralama", "Tehdit", "Yağma" ve "Kötü muamele" suçlarından toplam 10 adet suç kaydı bulunduğu, E.B.B.'nin ise "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından toplam 7 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Hamile kadını kaçırmaya çalışan şüpheliler eşi gelince kurşun yağdırdı

İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamile kadını kaçırmaya çalışan şüpheliler eşi gelince kurşun yağdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • poyraz can:
    ülke Suriye'den hallice Somali ile yarışır 33 4 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Akp liler bu ülkenin bu noktaya gelişinin tek sorumlusu sizsiniz...Bir adamın peşinden 25 yıl gidilmez..Ben,babam olsa gitmem!! 21 13 Yanıtla
  • ferhat eser:
    içişleri bakanlığı bu olaya acilen el atmalı bunun hesabı derhal sorulmalı ülkede büyük bir güvenlik açığı var bu olaya sessiz kalınamaz 29 3 Yanıtla
  • YoH null:
    sivillerin silah taşıması bıçak taşıması yasaklanmalı asker polis dışında da sivillerin silah taşıması yasaklanmalı tamamen 25 3 Yanıtla
  • Atilla Kamış:
    Sonuç; İkisi de serbest bırakılacak 7 0 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    derhal bunun hesabı sorulmalı derhâl acilen 5 0 Yanıtla
  • Ferit Sever:
    adalet yok kardesim.kimsenin bir seyden cekindigi yok gebe kadina mi tecavuz edecekmis bu srefsizleer 4 0 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    Vallahi çok ilginç haberler okumaya başladık yol vermedi sebebi insan öldürmek milletin karısını kızını kaçırmaya kalkışmak herkesin belinde silahla geziyor adliye de bile artık insanlar Kendi cezasını kesiyor sorunun caydırıcı cezalar olmaması mı? dimi bence öyle artık çocuğunu eşini sokağa çıkarmaya korkuluyor polis bile korkuyor suçluya mühadele ederken önce vurulacak sonra silahı çıkaracak artık kanunlar sil baştan yazılması lazım çok acil 4 0 Yanıtla
  • Apo Kara:
    Ülke olmuş muz cumhuriyeti kimin eli kimin cebinde belli değil akıl alacak gibi değil 10 suç dosyası var adam dışarı da geziyor acaba nerede bir dayısı var yada kimlere haraç veriyor ülkenin genaralli makam aracıyla insan kaçakçılığı yapar emniyet müdürü deprem yardımlarını çalar içişleri Bakanı uyuçturucu kaçakçılığı yapar sonuç olarak halka yansıması da böyle olur 2 0 Yanıtla
  • İbrahim Akpıçak:
    sayın emniyet güçleri garibanla uğraşacağınızı önce hırsızları köpekleri gaspçılarö toplayın 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:05 Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
01:14 Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi
01:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
00:37 DEM Partili Doğan MHP’li Celal Adan’dan izin alarak TBMM’yi Kürtçe selamladı DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
00:23 Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası
00:18 Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 19:46:12. #1.12#
SON DAKİKA: Hamile kadını kaçırmaya çalışan şüpheliler eşi gelince kurşun yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.