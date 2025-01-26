Doktorun itirafları kan dondurdu! Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Doktorun itirafları kan dondurdu! Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum

Geniş Video İzle

İstanbul'daki bir özel hastanede çalışan doktor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne adaylarının sosyal medyada video çekmek uğruna erken doğum yaptırıldığını iddia etti. İddialar üzerine Sağlık Bakanlığının 'Sağlıklı Çözüm' isimli sosyal medya hesabından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün soruşturma başlatmış olduğu bildirildi.

26.01.2025 19:57  Güncelleme: 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da özel bir hastanede çalışan doktor E.E., kendi sosyal medya hesabından çalıştığı hastanede yeni doğan bebeklere kötü muamelede bulunulduğunu iddia eden paylaşımlarda bulundu.

Doktorun itirafları dehşete düşürdü! Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum

ANNE ADAYLARI ERKEN DOĞUMA ALINDI, SEZARYEN YOLUYLA DOĞUM YAPTIRILDI

Sosyal medyaya video çekilmesi amacıyla anne adaylarının erken doğuma alındığı ve sezaryen yoluyla doğum yaptırıldığı şeklinde iddialarda bulunan doktor, buna karşı çıktığı için tehdit edildiğini belirtti.

Doktorun itirafları dehşete düşürdü! Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum

"YENİ DOĞANLARA YAPILANLARIN ÇOK DAHA KÖTÜSÜ..."

Doktor, yaptığı paylaşımda, "Yeni doğanlara yapılanların çok daha kötüsü hastanemde yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Doktorun itirafları dehşete düşürdü! Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEVREYE GİRDİ

Sosyal medyada iddiaların yayılmasının ardından Sağlık Bakanlığına bağlı 'Sağlıklı Çözüm' hesabından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün iddialar hakkında inceleme başlattığı duyuruldu.

Doktorun itirafları dehşete düşürdü! Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum
Doktorun itirafları kan dondurdu! Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum

İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Medya, İstanbul, 3-sayfa, Sağlık, Toplum, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Doktorun itirafları kan dondurdu! Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Güven Yaşar:
    21 yıldır söylüyorum devlet hastaneleri guclendirilsin özel hastane ile sgk arasında yapılan protokol iptal edilsin 37 0 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    okumuş cahiller oldukça bu memleket düzelmez 22 1 Yanıtla
  • Murat Sert:
    zaten yillardir öyle değilmiydi.dr izne ayrilacaksa bebegi hemen sezeryana zorlarlar.allah bildigi gibi yapsin onlari 18 0 Yanıtla
  • Ulku Girgin:
    doğruluk payının araştırılması gereğinin yapılması lazım hiçbir şey olmamış gibi davranılmamalı vakit geçirmeden denetlenmeli 15 0 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    bu kadar da olmaz bundan daha kötüsü de yok dediğimiz her gün daha da kötüsü ile karşılaşıyoruz cezalar caydırıcı değil hatta ceza yok zaten o hastane hangi ekplinin acaba derhal erken seçim Suriye İran Lübnan Mısır bizden daha iyi yönetiliyor çok yazık 8 4 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    yıl 2025 olmuş insan oğlu 200 bin yıldır dünyada bu kadar geçen zamanın birikmiş tecrübe ve kazanımları imkanlar zeka mantık ve dönemin avantajlarına rağmen bir ülke hala 10 bin yıl öncesi zihniyet ile yönetince ne yediğinden ne çıkardığından nede soktuklarından birşey anlamazsın bu millete az bile koynundan eşini alsan desen ki yerli ve milli üretim için alllah için ezan susmaz eşinin yanında çocuğunu da verir tiyatro kabere gibi ama gerçek 4 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
07:32 İrfan Can’dan “Göztepe’ye karşı ne hissediyorsun“ sorusuna olay cevap İrfan Can'dan "Göztepe'ye karşı ne hissediyorsun?" sorusuna olay cevap
07:25 Halit Ergül’in diğer oteli Gazelle Resort SPA’ya gece yarısı operasyonu Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu
07:03 Türkiye’den Suriye’deki silahlı gruplara mesaj Türkiye'den Suriye'deki silahlı gruplara mesaj
06:39 Trump’tan tüm dış yardımları durdurma kararı Trump'tan tüm dış yardımları durdurma kararı
05:52 E-5’te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 18:02:41. #1.12#
SON DAKİKA: Doktorun itirafları kan dondurdu! Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.