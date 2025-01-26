İstanbul'da özel bir hastanede çalışan doktor E.E., kendi sosyal medya hesabından çalıştığı hastanede yeni doğan bebeklere kötü muamelede bulunulduğunu iddia eden paylaşımlarda bulundu.
Sosyal medyaya video çekilmesi amacıyla anne adaylarının erken doğuma alındığı ve sezaryen yoluyla doğum yaptırıldığı şeklinde iddialarda bulunan doktor, buna karşı çıktığı için tehdit edildiğini belirtti.
Doktor, yaptığı paylaşımda, "Yeni doğanlara yapılanların çok daha kötüsü hastanemde yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada iddiaların yayılmasının ardından Sağlık Bakanlığına bağlı 'Sağlıklı Çözüm' hesabından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün iddialar hakkında inceleme başlattığı duyuruldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Doktorun itirafları kan dondurdu! Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum - Son Dakika
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