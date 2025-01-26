Doktorun itirafları kan dondurdu! Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum

Abdülkadir Turhan:

yıl 2025 olmuş insan oğlu 200 bin yıldır dünyada bu kadar geçen zamanın birikmiş tecrübe ve kazanımları imkanlar zeka mantık ve dönemin avantajlarına rağmen bir ülke hala 10 bin yıl öncesi zihniyet ile yönetince ne yediğinden ne çıkardığından nede soktuklarından birşey anlamazsın bu millete az bile koynundan eşini alsan desen ki yerli ve milli üretim için alllah için ezan susmaz eşinin yanında çocuğunu da verir tiyatro kabere gibi ama gerçek