Sosyal medyada yayılan "HGS akım" çılgınlığı, tehlikeli sonuçlar doğurmaya devam ediyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın titiz takibi sonucunda, 20 Nisan 2025'te aracıyla Hüseyinli Gişelerinden 110 km/h hızla geçen ve bu tehlikeli anları sosyal medyadan paylaşan M.Ö. isimli sürücü yakalandı.
"Hangimiz gişelerden daha hızlı geçeriz?" gibi başlıklar altında yapılan bu paylaşımlar, trafik güvenliğini hiçe sayan sürücülerin ölümle dansına sahne oluyordu. Ancak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Teknik Denetim Timi, bu çılgınlığa son verdi.
Sosyal medyada yapılan paylaşımları tespit eden Jandarma ekipleri, gişe giriş-çıkış noktalarını takibe alarak bu tehlikeli akıma katılanları tek tek belirledi.
20 Nisan'da 110 km/h hızla HGS gişesinden geçen M.Ö. isimli sürücü, Poyrazköy Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye, 2918 sayılı kanunun 73/C, 47/1-c, 46/2-c ve 56/1-a maddeleri gereği tam 6320 TL idari para cezası kesildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan M.Ö., 24 Nisan 2025 tarihinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, sürücü belgesine 4 ay süreyle el koyarak, şahsı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Son Dakika › 3.Sayfa › HGS akımı çılgınlığı! Video paylaştı, evinden alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)