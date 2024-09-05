İstanbul'da kaldırıma park edilen araca ders gibi bir not astılar - Son Dakika
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İstanbul'da kaldırıma park edilen araca ders gibi bir not astılar

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İstanbul Fatih'te kaldırıma park edilen bir araca "Arabamı kaldırıma park ettiğim için ben bir geri zekalıyım" yazılı not bırakıldı. Araca bırakılan not hem yoldan geçenler hem de videonun internete düşmesinin ardından çok sayıda kullanıcı tarafından "Ders gibi not" şeklinde yorumlandı.

05.09.2024 21:43
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Megakent İstanbul'da trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağarken hatalarını fark ettikleri sürücülere ise vatandaşlar bıraktıkları notlar ile ders vermeye devam ediyor.

İstanbul Fatih'te kaydedilen bir görüntü de özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi. Kaldırıma park eden bir sürücünün aracına çevredeki vatandaşlar tarafından dikkat çeken bir not bırakıldı.

İstanbul'da kaldırıma park edilen araca ders gibi bir not astılar

"DERS GİBİ NOT" YORUMLARI YAPTILAR

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde aracın arka camına "Arabamı kaldırıma park ettiğim için ben bir geri zekalıyım" yazılı bir not bırakıldığı görüldü. Araca bırakılan not hem yoldan geçenler hem de videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından çok sayıda X kullanıcısı tarafından "Ders gibi not" şeklinde yorumlandı.

İstanbul\'da kaldırıma park edilen araca ders gibi bir not astılar

İstanbul, 3-sayfa, Yaşam, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da kaldırıma park edilen araca ders gibi bir not astılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ƒ????? ????¸: araç sahibi bunu yazanı mahkemeye verse o zaman görür gününü 6 155 Yanıtla
    Ümit Onur: O zaman zeka seviyesini onaylamış olur:) 3 0 Sezgin Altınbaş: hiçbirşey çıkmaz 0 0
  • Ahmet Yiğit: Bence herkez bunu yapmalı güzel fikir 121 2 Yanıtla
  • Çelikk: Katılıyorum Sana Tebrik ediyorum 81 2 Yanıtla
  • Ali Öztürk: Ama yazıyı " Ben bir gerizrkalıyım" diye yazan kişi, " Ben" demiş, sürücüyü ilgilendiren bir durum yok gibi sanki... ?? 0 69 Yanıtla
    Zafer Budak: Sen de o kağıttaki gibisin galiba 8 0 Tufan null: espri mi yapmış oldun şimdi 0 0

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SON DAKİKA: İstanbul'da kaldırıma park edilen araca ders gibi bir not astılar - Son Dakika
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