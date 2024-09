İstanbul\'da kaldırıma park edilen araca ders gibi bir not astılar

3.Sayfa

Megakent İstanbul'da trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağarken hatalarını fark ettikleri sürücülere ise vatandaşlar bıraktıkları notlar ile ders vermeye devam ediyor.

İstanbul Fatih'te kaydedilen bir görüntü de özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi. Kaldırıma park eden bir sürücünün aracına çevredeki vatandaşlar tarafından dikkat çeken bir not bırakıldı.

"DERS GİBİ NOT" YORUMLARI YAPTILAR

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde aracın arka camına "Arabamı kaldırıma park ettiğim için ben bir geri zekalıyım" yazılı bir not bırakıldığı görüldü. Araca bırakılan not hem yoldan geçenler hem de videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından çok sayıda X kullanıcısı tarafından "Ders gibi not" şeklinde yorumlandı.