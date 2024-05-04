Bakan Yerlikaya'dan Fatih'teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya'dan Fatih'teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fatih'te kaldırımda yürüyen kadına kafa ve yumruk atarak çantasını gasp eden saldırganla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Gereği yapıldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Suç odaklarına, halkımızın huzurunu bozanlara göz açtırmayacağız." dedi.

04.05.2024 16:39  Güncelleme: 16:50
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İstanbul Fatih'te kaldırımda yürüyen kadına kafa ve yumruk atarak çantasını gasp eden saldırganla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Gereği yapıldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Suç odaklarına, halkımızın huzurunu bozanlara göz açtırmayacağız." dedi.

Bakan Yerlikaya'dan Fatih'teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı

GENÇ KADIN ALDIĞI DARBELERE DAHA FAZLA DAYANAMADI

Olay, 1 Mayıs gece 03.00 sıralarında Fatih Katip Kasım mahallesinde meydana geldi. Muzaffer Karaaslan isimli şüpheli, evine gitmek için yürüyen Yıldız Haydarova'nın yanına yaklaşıp çantasını çalmaya çalıştı. Çantasını kaptırmamak için direnen Haydarova'ya, Karaaslan tekme, yumruk ve kafa attı. Saldırgan aldığı darbelerin etkisiyle sarsılan kadının çantasını alıp kaçtı.

Bakan Yerlikaya'dan Fatih'teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı

OLAN BİTENE MÜDAHALE ETMEDEN İZLEDİLER

Haydarova, yaşadıkları karşısında şoka girerek koşmaya başladı. Saldırının ilk anından beri orada olan ve durumu fark eden otomobil sürücüleri ise sadece izlemekle yetindi.

Bakan Yerlikaya'dan Fatih'teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı

BAKAN YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahsın polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tutuklandığını belirten Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Gereği yapıldı. Fatih'te Y.H. adlı kadını darp ederek çantasının gasp eden M.K., Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Suç odaklarına, halkımızın huzurunu bozanlara göz açtırmayacağız."

Bakan Yerlikaya'dan Fatih'teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı
Bakan Yerlikaya\'dan Fatih\'teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya'dan Fatih'teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ersin Çetinkaya: Sayın bakanım gerçekten caydırıcı cezalar gelmediği sürece bunlar devam edecek şuanki cezalar memur ve kariyer yapma hayali olan insanları korkutur bu tip adamların zaten yaşam şekli bu adam kışın dışarıda kalmamak için hırsızlık yapıp içeri giriyor çünkü neden ne kadar yatacağını herkesten iyi biliyor 2 0 Yanıtla

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