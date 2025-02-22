İstanbul'da Kar Topu Atanlara Bıçak Çeken Sürücü Kontrolden Çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da Kar Topu Atanlara Bıçak Çeken Sürücü Kontrolden Çıktı

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İstanbul'da kar topu atan kişilere sinirlenen bir sürücü, aracından inip bıçak çekti. Ancak sürücünün arabası kontrolden çıktı ve caddedeki araçlara çarptı. Olay, diğer sürücüler ve yayalar tarafından büyük panikle karşılandı.

22.02.2025 23:30  Güncelleme: 23:55
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Soğuk ve kar yağışlı hava tüm ülkede etkisini arttırırken; megakent İstanbul da kar yağışından nasibini aldı. Yoğun kar yağışı bir çok ilçeyi beyaza bürüdü. Hava koşulları hayatı olumsuz etkilerken; öte yandan birçok yurttaş karı keyfini doyasıya çıkardı.

KAR TOPU ATANLARA BIÇAK ÇEKTİ

İstanbul'da yaşanan bir olay ise sosyal medyada gündem oldu. Aracına kar topu atan kişilere sinirlenen bir sürücü, aracından inip bıçak çekti. Bir süre sonra aracına binip yoluna devam eden sürücü kontrolden çıkarak; caddedeki araçlara çarptı. O anlar kameralarca kaydedildi.

İstanbul\'da Kar Topu Atanlara Bıçak Çeken Sürücü Kontrolden Çıktı

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kar Topu Atanlara Bıçak Çeken Sürücü Kontrolden Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Yusuf Çarman:
    Psikolojisi bozuk galiba. Araba bile tahammül edememiş :)) 37 8 Yanıtla
  • Casper:
    Çocuklar Rahat Durmuyor 25 8 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Ferhat bey,acil yorum lütfen, burada suçlu kim, sizin muazzam yorumunuza ihtiyacımız var, 10 19 Yanıtla
    Necati Çolak :
    Hoca Ferhat'a pamuğu tıkamış 1 0
  • mert çelik:
    sokaklar boyle delı doluyken...nasıl bu halk dısarı cıkabılıyorkı 27 1 Yanıtla
  • Tarık:
    Yeni nesil sayğosız boş kuşak 11 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    vatandaşın yaptığı doğru değil, ancak araçlara kartopu atmakta doğru değil.sürücünün dikkatini dağıtır.kaporta ve camlarına zarar verebilir. 9 1 Yanıtla
  • Osman Köylü:
    Keskin sirke küpüne zarar. 10 0 Yanıtla
  • Sabri Kılıc:
    senin çekeceğin video ya 7 2 Yanıtla
  • Burak üstün:
    bağcılarda durduk yere geçen araçlara olay çıkarmak için kartopu atanlar var 6 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da Kar Topu Atanlara Bıçak Çeken Sürücü Kontrolden Çıktı - Son Dakika
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