İstanbul'da iki grup arasında çıkan kavgada fırlatılan makas, ailesiyle pikniğe giden Ezel Erdem'in boynuna isabet etmiş ve genç kızın felç olmasına neden olmuştu. Kavgada arada kalıp boynuna makas saplandıktan sonra
5 buçuk yıl önce Sultangazi'de 2 kişi arasında çıkan kavganın ortasında kalan 18 yaşındaki Ezel Erdem, kavgada fırlatılan makasın boynuna saplanması sonrası omurilik felci geçirdi. Yatağa bağımlı olarak yaşamasına neden olan Ümit Gök ceza almadan dışarıda dolaşmaya devam ederken Ezel gençlik yıllarını evdeki dört duvar arasında geçirmeye devam ediyor. Ezel'in tek isteği adaletin yerini bulması.
13 yaşından beri çeşitli tedaviler almasına rağmen 5,5 yıldır felç olan 18 yaşındaki genç kız, yatağa mahkum kalmasına sebep olan Ümit Gök'ün ceza alması için sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Felç kalan Ezel Erdem adalet çağrısı yaptı. Genç kız "Ben nasıl eve mahkum kaldıysam o da dört duvarın arasına girsin" ifadelerini kullandı.
Sultangazi'de 24 Ağustos 2019'da iki grup arasında çıkan kavgada fırlatılan makas, ailesiyle piknik yapmak için parka gitmek üzere olan Ezel Erdem'in boynuna saplandı. Erdem, boynundan aşağısı tutmayacak şekilde felç oldu. Olaydan üç gün sonra tutuklanan Ümit Gök hakkında "olası kast ile yaralama" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 12 Kasım 2019 tarihindeki ilk duruşmada tutuklu sanık Ümit Gök, çıkan tartışmada annesinin ve babasının darp edildiğini görünce kızgınlıkla makası fırlattığını, makasın mağdur Ezel Erdem'e nasıl isabet ettiğini bilmediğini öne sürdü.
Mahkeme de sanık Ümit Gök'ün adli kontrol talebiyle tahliyesine karar verdi. Sanık Gök, 5 Mart 2020 tarihindeki ikinci duruşmada ise Erdem ailesinin talebiyle yeniden tutuklandı. Ancak 12 Ocak 2021 tarihinde yeniden tahliye oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da kavgada fırlatılan makasla felç olan genç kızdan adalet çağrısı - Son Dakika
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