İstanbul\'da kavgada fırlatılan makasla felç olan genç kızdan adalet çağrısı

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Köyde ilk kez böyle bir olay yaşanıyor! 40 yıllık birikimi bir gecede gitti

İstanbul'da iki grup arasında çıkan kavgada fırlatılan makas, ailesiyle pikniğe giden Ezel Erdem'in boynuna isabet etmiş ve genç kızın felç olmasına neden olmuştu. Kavgada arada kalıp boynuna makas saplandıktan sonra

5 buçuk yıl önce Sultangazi'de 2 kişi arasında çıkan kavganın ortasında kalan 18 yaşındaki Ezel Erdem, kavgada fırlatılan makasın boynuna saplanması sonrası omurilik felci geçirdi. Yatağa bağımlı olarak yaşamasına neden olan Ümit Gök ceza almadan dışarıda dolaşmaya devam ederken Ezel gençlik yıllarını evdeki dört duvar arasında geçirmeye devam ediyor. Ezel'in tek isteği adaletin yerini bulması.

EZEL FELÇ SANIK SERBEST

13 yaşından beri çeşitli tedaviler almasına rağmen 5,5 yıldır felç olan 18 yaşındaki genç kız, yatağa mahkum kalmasına sebep olan Ümit Gök'ün ceza alması için sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Felç kalan Ezel Erdem adalet çağrısı yaptı. Genç kız "Ben nasıl eve mahkum kaldıysam o da dört duvarın arasına girsin" ifadelerini kullandı.